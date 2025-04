Vojvoda comenta fase do Fortaleza e cita protesto de David Luiz

O Fortaleza foi derrotado pelo Palmeiras por 2 a 1 na noite deste domingo (20), na Arena Castelão, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Juan Pablo Vojvoda falou sobre o desempenho da equipe e as reclamações do zagueiro David Luiz no primeiro gol do jogo.

— Perdemos uma partida que, no 1º tempo, foi muito igual. Tivemos nossas chances, nosso adversário também. Foi um detalhe, cometemos uma falta [no primeiro gol]. Os jogadores estão cientes disso. No 2º tempo, vi um Fortaleza jogando um bom jogo. As mudanças ajudaram. Fomos mais à frente. Tomamos riscos contra um adversário como o Palmeiras - disse.

— Tivemos, para empatar, um jogo muito complicado. É difícil fazer dois gols no Palmeiras quando estamos perdendo por 2 a 0. Eles têm jogadores muito rápidos no ataque. Mas não sofremos transições, somente a do gol. Encurralamos o Palmeiras, fizemos um gol. E o pênalti, outro detalhe. É nossa fase. Muitas vezes essa última bola entrava, hoje não está entrando. Fico com a personalidade do time, dos meninos que entraram e cumpriram, da gente grande que tem experiência - relatou o argentino.

Fortaleza: Vojvoda comenta lance com David Luiz

O treinador abordou as reclamações de David Luiz no primeiro gol do adversário. O zagueiro alegou que, no lance, sofreu falta de um atleta do Alviverde. O tento foi anotado por Facundo Torres.

— David Luiz é um jogador muito honesto. Quero analisar bem, porque falei depois com ele e ele disse que foi falta. Que realmente foi uma falta no primeiro gol. Cometemos o erro de cometer essa falta, aceitamos todos. Mas também não sei porque não revisam bem, porque creio muito em meus jogadores. Se um jogador como David Luiz me comenta isso e está muito chateado com isso, algo deve haver - explicou Vojvoda.

Em campo, os visitantes abriram o placar nos últimos instantes do 1º tempo e ampliaram na etapa final. Deyverson descontou e marcou seu primeiro gol pelo clube cearense. O Leão teve um pênalti a seu favor nos acréscimos do 2º tempo, mas Lucero desperdiçou e viu Weverton defender.

Agenda do Fortaleza

Depois do revés contra o Alviverde, o Fortaleza volta a campo visitando o Atlético Bucaramanga-COL, na próxima quarta-feira (23), pela fase de grupos da Copa Libertadores. Em seguida, no Brasileirão, o rival será o Sport, fora de casa, no sábado (26).