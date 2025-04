Fortaleza está escalado para visitar Bucaramanga na Libertadores

Atlético Bucaramanga-COL e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 23h (de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores de 2025. O duelo acontece no Estádio Américo Montanini, em Bucaramanga (Colômbia). O Tricolor já está escalado.

Escalação do Atlético Bucaramanga

O Atlético Bucaramanga começou a sua campanha nesta Libertadores empatando em 3 a 3 com o Colo-Colo, em casa. Depois, visitou o Racing-ARG e venceu por 2 a 1.

O time de Leonel Álvarez vai a campo com os seguintes nomes: Quintana; Gutiérrez, Romaña, Henao e Hinestroza; Flores, Fabry, Castañeda e Ibargüen; Londoño e Pons.

Escalação do Fortaleza

Na estreia pela Libertadores de 2025, o time de Juan Pablo Vojvoda perdeu para o Racing-ARG por 3 a 0, na Arena Castelão. Depois, fora de casa, o time estava empatando em 0 a 0 quando o jogo contra o Colo-Colo-CHI foi interrompido por invasão de torcedores chilenos. Posteriormente, o confronto foi cancelado.

Vojvoda tem desfalques relevantes, como Brítez, Bruno Pacheco, Pochettino, Moisés e Marinho. Buscando seu primeiro triunfo no torneio, a equipe entra em campo com: João Ricardo; Tinga, David Luiz e Gustavo Mancha; Mancuso, Zé Welison, Pol Fernández, Calebe e Diogo Barbosa; Allanzinho e Deyverson.

Com o retorno de Tinga na zaga titular, Vojvoda segue apostando no esquema com três zagueiros e alas. Além disso, promoverá a primeira titularidade do atacante Allanzinho na Libertadores. O atleta iniciou a partida contra o Palmeiras e deu assistência para o gol de Deyverson.

A equipe cearense entra em campo sem ter, até o momento, uma decisão da Conmebol em relação ao seu resultado na segunda rodada da Libertadores. Como a partida foi cancelada, o Fortaleza possui zero pontos na tabela do grupo E, sendo o último colocado na chave.