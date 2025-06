Fortaleza tem 25% de aproveitamento com David Luiz em campo

O Fortaleza foi derrotado pelo Santos por 3 a 2 na noite desta quinta-feira (12), pela 12ª rodada do Brasileirão. A partida aconteceu na Arena Castelão. Com David Luiz, titular diante do Peixe, o time cearense possui um aproveitamento de 25% em 2025.

O retrospecto do jogador na temporada é de duas vitórias, seis empates e oito derrotas em 16 partidas, com 20 gols sofridos pela defesa. No revés contra os paulistas, David Luiz foi titular pela 13ª vez em 2025.

Os triunfos conquistados pelo zagueiro aconteceram enfrentando Ferroviário (4 a 0 no Estadual) e Fluminense (2 a 0 pelo Brasileirão). Nesta última, David Luiz entrou no 2º tempo. No ano, o aproveitamento total do Fortaleza é de 42,5%.

David Luiz na partida entre Fortaleza e Santos, pelo Brasileirão. O Tricolor perdeu por 3 a 2 (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Contra o Santos, o jogador somou três cortes, um desarme e um chute bloqueado. Em duelos, venceu dois de quatro pelo chão e seis de oito na bola aérea. Nos minutos finais do embate, o profissional recebeu um cartão amarelo.

David Luiz foi anunciado como o novo reforço do Fortaleza em janeiro deste ano, com status de importância por sua experiência. O defensor, que estava livre no mercado, teve o Flamengo como clube anterior. Seu vínculo com o Leão é válido até o fim de 2026, com opção de renovação por mais um ano.

O Fortaleza permanecerá na zona de rebaixamento durante a pausa no Campeonato Brasileiro. O clube é o 18º colocado, com 10 pontos. A competição será retomada em julho, após o Mundial de Clubes.

Com mudanças no elenco, o zagueiro Titi deixou o Fortaleza. Além dele, o clube rescindiu o contrato com o argentino Pol Fernández. Nesta semana, o Leão realizou a apresentação oficial de Matheus Pereira, reforço da janela.