Ficha do jogo BUC FOR 3ª Rodada Copa Libertadores Data e Hora Quarta-feira (23), às 23h (de Brasília) Local Estádio Américo Montanini, em Bucaramanga (Colômbia) Árbitro Kevin Ortega (Peru) Assistentes Jesus Sanchez (Peru) e Enrique Pinto (Peru) Var Diego Haro (Peru)

Atlético Bucaramanga e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 23h (de Brasília), no Estádio Américo Montanini, em Bucaramanga (Colômbia). A partida é válida pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O jogo será transmitido pelo Paramount+ (streaming).

Na estreia, o time de Juan Pablo Vojvoda perdeu para o Racing-ARG por 3 a 0. Depois, fora de casa, o time estava empatando em 0 a 0 quando o jogo contra o Colo-Colo-CHI foi interrompido por invasão de torcedores. A partida foi posteriormente cancelada e o Leão segue aguardando uma definição da Conmebol a respeito.

O Fortaleza terá desfalques relevantes, como Brítez, Bruno Pacheco, Pochettino, Moisés e Marinho. O time terá o retorno de Emmanuel Martínez, que não atuou na derrota por 2 a 1 para o Palmeiras, pelo Brasileiro, por suspensão. Assim, o Tricolor deve entrar em campo com a seguinte escalação: João Ricardo; Kuscevic, David Luiz e Gustavo Mancha; Mancuso, Pol Fernández, Rossetto, Martínez e Diogo Barbosa; Deyverson e Lucero (Allanzinho).

Do outro lado, o Atlético Bucaramanga começou a sua campanha empatando em 3 a 3 com o Colo-Colo, em casa. Depois, visitou o Racing e venceu por 2 a 1. O time deve ir a campo com os seguintes nomes: Quintana; Gutiérrez, Romaña, Henao e Hinestroza; Castro, Flores, Castañeda e Fabián Sambueza; Londoño e Pons.

Tudo sobre o jogo entre Atlético Bucaramanga e Fortaleza (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Atlético Bucaramanga e Fortaleza

3ª rodada — Fase de Grupos — Copa Libertadores

📆 Data e horário: quarta-feira, 23 de abril, às 23h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Américo Montanini, em Bucaramanga-COL;

👁️ Onde assistir: Paramount+ (streaming).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATLÉTICO BUCARAMANGA: Quintana; Gutiérrez, Romaña, Henao e Hinestroza; Castro, Flores, Castañeda e Fabián Sambueza; Londoño e Pons. Técnico: Leonel Álvarez.

FORTALEZA: João Ricardo; Kuscevic, David Luiz e Gustavo Mancha; Mancuso, Pol Fernández, Rossetto, Martínez e Diogo Barbosa; Deyverson e Lucero (Allanzinho). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.