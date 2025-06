Pikachu cita ‘paciência’ após derrota do Fortaleza para o Santos

O Fortaleza perdeu para o Santos por 3 a 2 na noite desta quinta-feira (12), na Arena Castelão, pela 12ª rodada do Brasileirão. Yago Pikachu, que marcou os dois gols tricolores, falou sobre o resultado e pediu "paciência" em meio à má fase.

— Acho que até no 1º tempo o jogo estava controlado, sem perigo nenhum. Na primeira chance que o adversário teve, conseguiram fazer o primeiro gol. Lógico que, com o resultado adverso, você é mais pressionado, tem que se expor mais. Tomamos o segundo gol. Fica a frustração porque no 2º tempo a gente conseguiu empatar, fez o mais difícil - disse o atleta.

— Tivemos até a chance de virar o jogo ali. Mas quando as coisas não vão bem, todo detalhe vem contra a gente. Uma jogada isolada, o adversário vai e chuta na trave, pega nas costas do João e a bola entra. É paciência. É frustrante, é triste. Mas a gente tem que continuar acreditando. Continuar acreditando, porque só assim a gente vai poder sair dessa situação - completou Pikachu.

Yago Pikachu na partida entre Fortaleza e Santos, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

No embate desta noite, o Peixe marcou no 1º tempo com Barreal e Guilherme. O Leão reagiu na etapa final e chegou a empatar com dois gols de Pikachu, mas os visitantes triunfaram com gol de Rollheiser no fim.

Assim, o Fortaleza seguirá na zona de rebaixamento durante a pausa no Campeonato Brasileiro. O clube é o 18º colocado, com 10 pontos.

Com mudanças no elenco, o zagueiro Titi deixou o Fortaleza. Além dele, o clube rescindiu o contrato com o argentino Pol Fernández. Nesta semana, o Leão realizou a apresentação oficial de Matheus Pereira, reforço da janela.