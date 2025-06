No Z4, Fortaleza soma quatro derrotas seguidas pelo Brasileirão

O Fortaleza foi derrotado pelo Santos por 3 a 2 na última quinta-feira (12), pela 12ª rodada do Brasileirão. O embate aconteceu na Arena Castelão. Ao chegar na quarta derrota consecutiva pelo campeonato, o Tricolor desperdiçou a chance de sair da zona de rebaixamento.

Na Série A, o último triunfo do Leão veio diante do Juventude, em casa, com uma goleada por 5 a 0. Nas rodadas seguintes, aconteceram derrotas contra Vasco (3 a 0), Cruzeiro (2 a 0) e Flamengo (5 a 0).

Precisando de uma resposta, a equipe recebeu o Santos, que também estava no Z4. Os paulistas marcaram com Barreal e Guilherme no 1º tempo e o Fortaleza, na etapa final, chegou a empatar com dois gols de Yago Pikachu. No entanto, Rollheiser decretou a vitória do Peixe nos últimos minutos.

Partida entre Fortaleza e Santos, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

O triunfo contra o Juventude foi também o último resultado positivo do Fortaleza analisando todas as competições. Desde então, aconteceram dois empates (incluindo um posterior revés nos pênaltis) e cinco derrotas.

O Fortaleza seguirá na zona de rebaixamento durante a pausa no Campeonato Brasileiro. O clube é o 18º colocado, com 10 pontos. A competição será retomada em julho, após o Mundial de Clubes.

Em seu próximo compromisso, o Tricolor terá pela frente o Clássico-Rei, contra o Ceará. Será o primeiro embate entre as equipes na competição desde 2022, ano no qual o Alvinegro foi rebaixado.

Com mudanças no elenco, o zagueiro Titi deixou o Fortaleza. Além dele, o clube rescindiu o contrato com o argentino Pol Fernández. Nesta semana, o Leão realizou a apresentação oficial de Matheus Pereira, reforço da janela.