Fortaleza está escalado para receber o Juventude pelo Brasileirão

O Fortaleza está escalado para o duelo deste sábado (10), com o Juventude, na Arena Castelão, às 16h (de Brasília), pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Vojvoda mandou a campo equipe no esquema de quatro defensores e promoveu a titularidade de Gastón Ávila.

Com sete pontos na tabela da competição, o Tricolor está em 17º lugar, abrindo a zona de rebaixamento. O clube busca um triunfo para se afastar do Z4 e iniciar uma boa sequência pelo torneio nacional. Em seu jogo mais recente, o Leão derrotou o Colo-Colo-CHI por 4 a 0, na Libertadores.

Assim, o Fortaleza de Vojvoda inicia o jogo com as seguintes peças: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Gustavo Mancha e Gastón Ávila; Rossetto, Sasha e Pochettino; Marinho, Lucero e Breno Lopes.

Do outro lado, o Juventude tem os mesmos sete pontos e está em 15º lugar na classificação. Em seu último compromisso, os gaúchos perderam para o Atlético-MG, em casa, por 1 a 0. O time de Fábio Matias vai a campo com os seguintes nomes: Marcão; Ewerthon, Rodrigo Sam, Wilker Ángel e Alan Ruschel; Caíque, Jadson, Mandaca e Batalla; Ênio e Gabriel Taliari.

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X JUVENTUDE

8ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 10 de maio, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR);

🚩 Assistentes: Victor Hugo dos Santos (PR) e Fernanda Antunes (MG);

🖥️ VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC).

⚽ ESCALAÇÕES

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Gustavo Mancha e Gastón Ávila; Rossetto, Sasha e Pochettino; Marinho, Lucero e Breno Lopes. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

JUVENTUDE: Marcão; Ewerthon, Rodrigo Sam, Wilker Ángel e Alan Ruschel; Caíque, Jadson, Mandaca e Batalla; Ênio e Gabriel Taliari. Técnico: Fábio Matias.