Fortaleza anuncia a contratação do meia Yeison Guzmán

O Fortaleza anunciou a contratação do meio-campista colombiano Yeison Guzmán. O atleta já estava treinando no Pici, mas aguardava a finalização da sua transferência junto ao Torpedo Moscow-RUS. O vínculo, oficializado nesta segunda-feira (1º), vai até 31 de dezembro de 2027, com opção de renovação por mais um ano.

O Leão adquiriu 60% dos direitos econômicos do atleta de 27 anos por 1,1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,9 milhões de reais). A negociação envolveria inicialmente o meia Luquinhas, que pertence ao Fortaleza, mas tal modelo não se concretizou.

Guzmán passou por Envigado-COL, Atlético Nacional-COL e Tolima-COL antes de chegar ao Torpedo - foram cinco gols em 11 jogos com a equipe russa. O colombiano, que não atua desde maio, está regularizado e já pode estrear pelo Fortaleza.

Mercado agitado

Lutando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Fortaleza vem se movimentando no mercado de transferências. A equipe já tinha anunciado, nesta segunda-feira (1º), o retorno do meia Lucas Crispim.

O jogador de 31 anos atuou pelo Leão entre 2021 e 2023, com nove gols e 17 assistências em 128 partidas. Seu vínculo com o Fortaleza, em definitivo, é válido até 31 de junho de 2026.

O time cearense também oficializou duas saídas em seu elenco. A primeira foi a do zagueiro Gustavo Mancha, vendido para o Olympiacos-GRE por 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 28,6 milhões na cotação atual). Além disso, há 500 mil euros (cerca de R$ 3,1 milhões) em possíveis bonificações.

A segunda foi a do meio-campista Kervin Andrade. O venezuelano, cria da base tricolor, transferiu-se para o Maccabi Tel Aviv-ISR. Serão 1,8 milhão de dólares (cerca de R$ 9,8 milhões) por 60% dos direitos - o Fortaleza seguirá com 40%.

Próximo jogo do Fortaleza

Depois da derrota para o Internacional, o Leão do Pici voltará a campo somente no dia 13 de setembro (sábado). A equipe receberá o Vitória, na Arena Castelão, a partir das 16h (de Brasília), pela Série A.