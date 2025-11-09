Fortaleza se complica após empate na Série A; veja situação

O Fortaleza empatou com o Grêmio por 2 a 2 na noite deste domingo (9), na Arena Castelão, valendo pela 33ª rodada da Série A. O resultado complicou ainda mais a vida do Leão, que segue na zona de rebaixamento do campeonato nacional.

O empate levou o Fortaleza aos 30 pontos, estacionado na 19ª posição. Juventude (32 pontos), Santos (33), Vitória (35) e Internacional (37) aparecem acima na tabela. O Tricolor tem uma partida a menos em relação a Juventude e Vitória, primeiro time fora da zona, mas a situação ainda é delicada.

O Tricolor voltará a campo na quarta-feira (12), fora de casa, diante do Atlético-MG. Um resultado positivo no jogo, que é atrasado da 16ª rodada, é essencial para que o Fortaleza siga com esperanças de deixar o Z4. A equipe de Jorge Sampaoli soma cinco jogos de invencibilidade em todas as competições.

Partida entre Fortaleza e Grêmio, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

A distância de cinco pontos poderia ser menor se o Tricolor tivesse vencido algum dos últimos três jogos - todos terminaram empatados e, nos três, o clube do Pici chegou a sair na frente.

Neste domingo, a equipe de Martín Palermo abriu o placar com Bareiro, mas o Grêmio virou ainda no 1º tempo. Carlos Vinícius igualou em falha de Brenno e Marlon fez o 2 a 1. Matheus Pereira empatou na etapa final, mas o Leão não conseguiu a vitória.

Próximo jogo do Fortaleza

