Análise: erros individuais voltam a custar pontos para o Fortaleza

O Fortaleza ficou no 2 a 2 contra o Grêmio na noite do último domingo (9), na Arena Castelão, valendo pela 33ª rodada da Série A. Em uma partida com erros individuais, o Tricolor voltou a desperdiçar pontos na competição nacional.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

O time abriu o placar com Bareiro logo no início do jogo. A chance do 2 a 0 veio pouco depois, quando Breno Lopes recebeu pela direita e avançou em velocidade. No entanto, o atleta chutou para a defesa de Volpi e não acionou Bareiro, que estava ao lado e livre na área.

O empate gremista veio em grande falha de Brenno. O goleiro foi iniciar a reposição após uma defesa e não percebeu que Carlos Vinícius estava logo atrás dele. O atacante ficou com a bola e aproveitou a desatenção do arqueiro para igualar o marcador.

continua após a publicidade

➡️ Com lance incomum, Fortaleza e Grêmio empatam pela Série A

Carlos Vinícius toma a bola do goleiro Brenno na partida entre Fortaleza e Grêmio, pelo Brasileirão (Foto: Iago Ferreira/Photo Premium/Gazeta Press)

O Tricolor estava desorganizado no momento do segundo gol e Brítez foi driblado sem dificuldades por Marlon, que virou a partida. Nos acréscimos do 2º tempo, quando o placar apontava 2 a 2, Moisés perdeu grande chance na área.

É claro que os erros individuais não são os únicos motivos para a fase negativa do Tricolor, mas esses lances ilustram o momento atual e acontecem desde o início deste Brasileirão. O coletivo, que também não é irretocável, acaba sendo fragilizado.

continua após a publicidade

➡️ Fortaleza se complica após empate na Série A; veja situação

O Leão agora soma três empates consecutivos: Santos, Ceará e Grêmio. O time do Pici saiu na frente em todos e, por três vezes, não foi capaz de converter a vantagem em triunfo.

Próximo jogo do Fortaleza

Depois do empate, o Fortaleza voltará a campo na próxima quarta-feira (12), fora de casa, contra o Atlético-MG. O duelo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão terá início às 20h30 (de Brasília).

➡️ Próximos jogos do Fortaleza: datas, horários e calendário