Fortaleza emite nota sobre arbitragem de empate contra o Grêmio

O Fortaleza empatou com o Grêmio por 2 a 2 na noite do último domingo (9), na Arena Castelão, pela 33ª rodada da Série A. O Leão emitiu, na manhã desta segunda-feira (10), uma nota oficial sobre a arbitragem do jogo, comandada por Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

O Tricolor do Pici citou um lance de escanteio no início do 2º tempo do embate. Conforme a nota, o zagueiro Kannemann "desferiu um forte golpe" no rosto do zagueiro Gastón Ávila. O Fortaleza destaca que um pênalti deveria ter sido marcado.

O comunicado diz ainda que "causa perplexidade o fato de o VAR sequer ter chamado o árbitro de campo para revisão do lance" e que "tal omissão compromete e interfere diretamente no resultado da partida, prejudicando o Fortaleza Esporte Clube".

Arbitragem na partida entre Fortaleza e Grêmio, pelo Brasileirão (Foto: Stefania Lima/Pera Photo Press/Gazeta Press)

O clube levará o caso à reunião do GT da Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta segunda, solicitando esclarecimentos formais.

Confira abaixo a nota completa:

O Fortaleza Esporte Clube vem a público manifestar sua profunda indignação diante de um lance ocorrido na partida do último domingo (9), contra a equipe do Grêmio.

No segundo tempo, após cobrança de escanteio, o zagueiro Kannemann, do Grêmio, desferiu um forte golpe no rosto do atleta Gaston Ávila, dentro da área, de forma claríssima. A infração gravíssima, flagrada pelas imagens e câmeras, configura-se como pênalti indiscutível, conforme interpretação vigente das regras do futebol, e requereria a consequente expulsão do defensor gremista.

Causa perplexidade o fato de o VAR sequer ter chamado o árbitro de campo para revisão do lance. Tal omissão compromete e interfere diretamente no resultado da partida, prejudicando o Fortaleza Esporte Clube.

Nesta segunda-feira (10), o Clube levará o caso à reunião do GT da Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), exigindo esclarecimentos formais e providências cabíveis.

Próximo jogo do Fortaleza

Depois do empate, o Fortaleza voltará a campo na próxima quarta-feira (12), fora de casa, contra o Atlético-MG. O duelo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão terá início às 20h30 (de Brasília).