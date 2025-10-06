Fortaleza quebra duas marcas após vitória diante do Juventude
Clube derrotou os gaúchos por 2 a 1
O Fortaleza venceu o Juventude por 2 a 1 na noite do último domingo (5), fora de casa, pela 27ª rodada do Brasileirão. O placar quebrou duas incômodas marcas que acompanhavam o Tricolor nesta temporada.
Esta foi a primeira vitória do Fortaleza como visitante nesta Série A. O clube, que tinha a pior campanha do torneio longe de seus domínios, agora registra um triunfo, quatro empates e sete derrotas. O resultado veio diante de um rival direto na luta contra o rebaixamento.
Em adendo, o time do Pici virou um jogo pela primeira vez em 2025. O Leão alcançou 16 vitórias no ano - nenhuma outra aconteceu de virada. A falta de reação em diversas partidas vem sendo um problema para a equipe cearense nesta temporada.
Em campo, Rafael Bilu abriu o placar para o Juventude. Gilberto teve a chance de ampliar em cobrança de pênalti, mas o goleiro Brenno fez a defesa e manteve o Tricolor no jogo.
No 2º tempo, Mancuso realizou boa jogada individual e finalizou forte para empatar o confronto. Nos minutos finais, Pikachu apareceu pela direita e encontrou Bareiro, que balançou as redes pela primeira vez com a camisa do Leão.
Agora, na tabela, o Fortaleza é o 18º colocado, com 24 pontos. O Santos, primeiro clube fora da zona de rebaixamento, possui 28 pontos.
Próximo jogo do Fortaleza
Depois do resultado contra os gaúchos, o Fortaleza voltará a campo no dia 15 (quarta-feira). O adversário será o Vasco, na Arena Castelão, pela 28ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).
