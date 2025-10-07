Palermo fala sobre retorno de Moisés no Fortaleza; entenda
Atacante não entra em campo desde abril
O Fortaleza venceu o Juventude por 2 a 1 no último domingo (5), fora de casa, pela 27ª rodada do Brasileirão. O técnico Martín Palermo falou a respeito da ausência do atacante Moisés, que está em transição após lesão no músculo posterior da coxa esquerda.
— No caso de Moisés, vejo-o muito bem, com muita vontade. Está nessa etapa na qual já podemos utilizá-lo e creio que estes dez dias serão muito bons para ele. Para que se sinta seguro. Foram muitos meses fora e, nesta última semana, ele esteve muito melhor - disse.
— Temos que dar a ele a segurança e a confiança de não pensar que vai se machucar de novo. É um pouco de confiança, temos que transmitir a ele. E sabendo também da importância que é ter Moisés bem, em sua plenitude. Teremos tempo suficiente para trabalhar, para ver qual é o ideal - relatou Palermo.
Moisés não entra em campo desde o dia 13 de abril, no empate por 0 a 0 contra o Internacional, pela Série A - são quase seis meses. Na data, o atacante marcou um gol que viria a ser anulado e, na comemoração, foi empurrado por Deyverson, o que causou a lesão.
O jogador vem sendo um desfalque relevante no setor ofensivo do Fortaleza. Com sua ausência, o lado esquerdo do ataque tem sido ocupado por Breno Lopes. Herrera, que chegou na última janela de transferências, também já atuou na posição.
Próximo jogo do Fortaleza
Depois do triunfo contra o Juventude, o Fortaleza voltará a campo no dia 15 (quarta-feira). O adversário será o Vasco, na Arena Castelão, pela 28ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).
