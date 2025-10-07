Palermo fala sobre retorno de Moisés no Fortaleza; entenda

O Fortaleza venceu o Juventude por 2 a 1 no último domingo (5), fora de casa, pela 27ª rodada do Brasileirão. O técnico Martín Palermo falou a respeito da ausência do atacante Moisés, que está em transição após lesão no músculo posterior da coxa esquerda.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

— No caso de Moisés, vejo-o muito bem, com muita vontade. Está nessa etapa na qual já podemos utilizá-lo e creio que estes dez dias serão muito bons para ele. Para que se sinta seguro. Foram muitos meses fora e, nesta última semana, ele esteve muito melhor - disse.

— Temos que dar a ele a segurança e a confiança de não pensar que vai se machucar de novo. É um pouco de confiança, temos que transmitir a ele. E sabendo também da importância que é ter Moisés bem, em sua plenitude. Teremos tempo suficiente para trabalhar, para ver qual é o ideal - relatou Palermo.

continua após a publicidade

➡️ Fortaleza vence o Juventude de virada e ganha posição na Série A

Palermo na partida entre Juventude e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

Moisés não entra em campo desde o dia 13 de abril, no empate por 0 a 0 contra o Internacional, pela Série A - são quase seis meses. Na data, o atacante marcou um gol que viria a ser anulado e, na comemoração, foi empurrado por Deyverson, o que causou a lesão.

➡️ Fortaleza quebra duas marcas após vitória diante do Juventude

O jogador vem sendo um desfalque relevante no setor ofensivo do Fortaleza. Com sua ausência, o lado esquerdo do ataque tem sido ocupado por Breno Lopes. Herrera, que chegou na última janela de transferências, também já atuou na posição.

continua após a publicidade

Próximo jogo do Fortaleza

Depois do triunfo contra o Juventude, o Fortaleza voltará a campo no dia 15 (quarta-feira). O adversário será o Vasco, na Arena Castelão, pela 28ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).