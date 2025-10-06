Fortaleza fica a quatro pontos de sair do Z4 na Série A; veja
Equipe subiu para a 18ª colocação
O Fortaleza derrotou o Juventude por 2 a 1 na noite do último domingo (5), fora de casa, valendo pela 27ª rodada do Brasileirão. Brigando pela permanência, a equipe do Pici reduziu a distância para sair da zona de rebaixamento.
Fortaleza
Futebol Nacional
Fortaleza
O Fortaleza foi a 24 pontos e assumiu o 18º lugar, ultrapassando o próprio Juventude, que estacionou em 23. O Vitória, que está acima na tabela e tem um jogo a mais, soma 25 pontos.
O primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Santos, com 28 pontos - quatro a mais do que o Tricolor. Nesta rodada, o Peixe visitou o Ceará na Arena Castelão e perdeu por 3 a 0.
Santos e Fortaleza encontrarão-se na 31ª rodada, no início de novembro, com mando de campo dos paulistas. O duelo pode ser decisivo na luta contra o Z4. Além disso, é um provável reencontro entre Juan Pablo Vojvoda e seu ex-time.
Em campo, no domingo, Rafael Bilu abriu o placar para o Juventude. Gilberto teve a chance de ampliar em cobrança de pênalti, mas o goleiro Brenno fez a defesa e manteve o Tricolor no jogo.
No 2º tempo, Mancuso realizou boa jogada individual e finalizou forte para empatar o confronto. Nos minutos finais, Pikachu apareceu pela direita e encontrou Bareiro, que balançou as redes pela primeira vez com a camisa do Leão.
Próximo jogo do Fortaleza
Depois do resultado contra os gaúchos, o Fortaleza voltará a campo no dia 15 (quarta-feira). O adversário será o Vasco, na Arena Castelão, pela 28ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).
