Com derrota, Fortaleza vai a seis jogos sem triunfos como visitante

O Fortaleza foi ao Barradão e perdeu para o Vitória por 2 a 1 nesta quarta-feira (16), pela quarta rodada do Brasileirão. Com isso, a equipe agora soma seis partidas sem vencer como visitante. Antes de enfrentar o Rubro-Negro, o Tricolor atuou fora de casa contra o Colo-Colo, mas o jogo pela Libertadores foi cancelado após invasão de torcedores no campo.

No início da temporada, o Tricolor ganhou os seus três primeiros duelos fora de casa, contra Horizonte e Floresta, pelo Campeonato Cearense (3 a 1 e 1 a 0, respectivamente) e contra o Sport, pela Copa do Nordeste (2 a 0). Assim, o último resultado positivo data do dia 5 de fevereiro.

A sequência sem vencer teve início encarando o Altos, pelo regional (revés por 2 a 1). Depois, a equipe ficou no 0 a 0 com o Ferroviário no Estadual e perdeu para o Sousa por 2 a 1 pelo Nordestão. Na volta da final do Campeonato Cearense, o Fortaleza empatou em 1 a 1 com o Ceará e, em razão da derrota de 1 a 0 na ida, ficou com o vice. Por fim, o quinto jogo veio na igualdade em 1 a 1 com o Mirassol, pelo Brasileirão.

Partida entre Vitória e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC)

Como o embate contra o Colo-Colo foi cancelado, o recorte é de seis jogos após o resultado de hoje. O Fortaleza volta a atuar longe de seus domínios contra o Atlético Bucaramanga-COL, no dia 23 (quarta-feira), pela fase de grupos da Copa Libertadores.

Agenda do Fortaleza

Depois de enfrentar o Vitória, o Fortaleza terá pela frente o Palmeiras no domingo (20), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola na Arena Castelão a partir das 18h30 (de Brasília). Os paulistas vêm de triunfo por 1 a 0 sobre o Internacional, fora de casa.