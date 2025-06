Sub-13 do Fortaleza avança para fase final de torneio na Itália

O time sub-13 do Fortaleza avançou para a fase final da Internacional Cup San Barnaba Marino sub-13, realizada em Roma, na Itália. O clube encerrou a primeira fase da competição com cinco vitórias em cinco jogos. As próximas partidas serão realizadas neste domingo (15).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

O Tricolor iniciou a sua caminhada na sexta-feira (13), com duas expressivas goleadas: 13 a 0 sobre o Lavagnese-ITA e 21 a 0 contra o Cinecitta Bettini-ITA

Depois, no sábado (14), o clube finalizou a participação inicial com outras três vitórias. O Leão goleou as equipes do Calciatori-ITA e do Pro Fiano-ITA, enfrentando a Lazio-ITA em disputa direta pela liderança do grupo 3.

continua após a publicidade

Sub-13 do Fortaleza está na Internacional Cup San Barnaba Marino (Foto: reprodução/Fortaleza EC)

Diante do último adversário, os cearenses triunfaram por 5 a 0, com gols de Matheusão (duas vezes), Ronnynho, Arthur Costenaro e Arthur Teles. A decisão acontecerá neste domingo, quando o Fortaleza enfrentará os outros líderes no triangular final da Série Ouro. Além das equipes já citadas, Juventus-ITA, Roma-ITA e Real Madrid-ESP marcam presença na competição.

A Internacional Cup San Barnaba Marino sub-13 adota um formato de nove contra nove (sendo oito na linha e um no gol). É a primeira vez do Tricolor em uma disputa com tais regras. Em janeiro deste ano, a geração 2012 do Tricolor já foi campeã da Eurocup Delfzijl sub-13, na Holanda,

continua após a publicidade

➡️ Fortaleza tem 25% de aproveitamento com David Luiz em campo

Notícias em alta do Fortaleza

Pelo Brasileirão, o Fortaleza perdeu para o Santos por 3 a 2. Em má fase e no Z4, o clube foi derrotado nas quatro últimas rodadas da competição nacional. Em 2025, com o zagueiro David Luiz em campo, o Tricolor tem um aproveitamento de 25%.