O Fortaleza retornou aos treinos na última quarta-feira (25). O clube segue em preparação após o período de férias para os atletas. Em seu próximo compromisso, a equipe terá pela frente o Bahia, fora de casa, pelas quartas da Copa do Nordeste. O embate acontecerá no dia 9 de julho.

Agenda

Após férias, o elenco profissional do Tricolor realizou a sua reapresentação na última quarta-feira (25). Recentemente, o clube anunciou a renovação de contrato com o meia Tomás Pochettino, que agora tem vínculo até o fim de 2027.

Tomás Pochettino renovou contrato com o Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

A equipe busca uma reação para deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o qual retornará em julho. Na primeira rodada após a pausa, o Leão terá pela frente o Clássico-Rei contra o rival Ceará. O duelo acontecerá no dia 13 de julho (domingo), na Arena Castelão.

Futebol de base

A equipe sub-20 do Fortaleza entrará em campo neste sábado (28). O Tricolor terá pela frente o Floresta, às 15h (de Brasília), valendo pela terceira rodada do Campeonato Estadual da categoria. A partida será transmitida pela TV Editora Dinâmica no YouTube.

Já o time sub-17, por sua vez, não tem compromissos para a data.

Futebol feminino

O feminino do Fortaleza não tem compromissos neste sábado (28). O próximo jogo das Leoas será realizado no dia 6 de julho (domingo), diante do Minas Brasília, pela volta das quartas do Brasileiro Feminino Série A2.

Próximos jogos do Fortaleza