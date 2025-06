O Fortaleza continuará com a sua rotina de treinos nesta sexta-feira (27). Em seu próximo compromisso, a equipe terá pela frente o Bahia, fora de casa, pela Copa do Nordeste. O embate acontecerá no dia 9 de julho.

Agenda

Após férias, o elenco profissional do Tricolor realizou a sua reapresentação na última quarta-feira (25). O volante Ryan Guilherme, que foi revelado pelo Leão e estava emprestado ao UD Leiria, de Portugal, retornou e fez parte do treino.

Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza, durante treino (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

A equipe busca uma reação para deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, que retornará em julho. Na primeira rodada depois da pausa, o Leão terá pela frente o Clássico-Rei contra o Ceará.

Vitória em 2023

Neste dia, em 2023, o Fortaleza visitou o Palestino-CHI pela Copa Sul-Americana e venceu por 2 a 1. Lucas Crispim e Lucero balançaram as redes para o Leão. A campanha foi de 15 pontos no Grupo H do campeonato, sendo a terceira melhor de tal fase.

Partida entre Palestino e Fortaleza, pela Copa Sul-Americana de 2023 (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

No mata-mata, o Tricolor eliminou Libertad-PAR, América-MG e Corinthians, chegando a uma histórica decisão internacional. Após empate em 1 a 1 nos 120 minutos, o time foi superado pela LDU-EQU nos pênaltis. Assim, os equatorianos ficaram com o troféu.

Futebol de base

Os times sub-17 e sub-20 não têm compromissos nesta sexta-feira (27).

Futebol feminino

O feminino do Fortaleza não tem compromissos nesta sexta-feira (27).

Próximos jogos do Fortaleza