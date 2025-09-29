Agenda do Fortaleza hoje (29/09/2025); curtinhas do L!

O Fortaleza venceu o Sport por 1 a 0 no último sábado (27), na Arena Castelão, pela 25ª rodada da Série A. O elenco fará sua reapresentação nesta segunda-feira (29).

Agenda

O Fortaleza derrotou o Sport por 1 a 0 na tarde do último sábado (27), na Arena Castelão, valendo pela 25ª rodada da Série A. Lucas Sasha anotou o tento da vitória tricolor.

O elenco tricolor fará a sua reapresentação na tarde desta segunda-feira (29). Na tabela da competição nacional, o Fortaleza segue sendo o 19º colocado, com 21 pontos.

Martin Palermo, técnico do Fortaleza (Foto: Lucas Emanuel/AGIF)

Futebol de base

O sub-17 do Fortaleza derrotou o Tiradentes por 2 a 0 no sábado (27), valendo pelo Campeonato Estadual.

O sub-20 venceu o Quixadá por 3 a 1 no domingo (28), pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense. O embate de volta acontecerá na quarta-feira (1º), a partir das 15h (de Brasília).

Futebol feminino

O time profissional do Fortaleza estreou no Campeonato Cearense com uma goleada por 9 a 0 sobre o The Blessed. O Tricolor agora foca na disputa da Copa Maria Bonita, que será realizada em Pernambuco entre os dias 2 e 10 de outubro.

Neste ano, a equipe já caiu na semifinal da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino. Com isso, as Leoas garantiram o acesso inédito à Primeira Divisão.

Próximos jogos do Fortaleza