O Fortaleza superou o Sport por 1 a 0 na tarde deste sábado (27), na Arena Castelão, valendo pela 25ª rodada da Série A. O goleiro João Ricardo, um dos principais nomes em campo, falou sobre o resultado e mandou um recado para a torcida tricolor.

— Sabemos do nosso momento delicado na tabela. Sabemos o quanto é importante esse apoio que o torcedor está nos dando. E o quanto foi difícil o jogo, foi luta do início ao fim. A gente sempre vai ter oportunidade de gols e temos que nos preocupar muito em não tomar primeiro. Hoje foi mais um jogo em que nos defendemos muito bem e ganhamos por 1 a 0 - disse o arqueiro.

— Quem puder comparecer agora, o máximo possível, vai ser muito importante. O torcedor é muito importante para a gente. Nós não estamos fazendo um grande ano, mas que o torcedor fique ciente: estamos trabalhando muito para reverter isso. E eles, com certeza, vão ser muito importantes nessa reta final - completou.

Partida entre Fortaleza e Sport, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Em campo, João Ricardo foi um dos responsáveis pelo resultado positivo. O arqueiro realizou seis defesas, sendo quatro dentro da área, como aponta o aplicativo Sofascore. Uma das intervenções, em falta cobrada por Hyoran, veio nos acréscimos da etapa final.

O gol do Tricolor foi anotado por Lucas Sasha, já na reta final do 1º tempo. O volante recebeu de Mancuso, pedalou na entrada da área e bateu de esquerda, sem chances para Gabriel.

Próximo jogo do Fortaleza

Após a vitória sobre o Sport, o Fortaleza voltará a campo na próxima quinta-feira (2). A equipe receberá o São Paulo, na Arena Castelão, às 19h30 (de Brasília).