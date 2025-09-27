Travando um duelo contra o rebaixamento, o Fortaleza superou o Sport por 1 a 0 na tarde deste sábado (27), pela 25ª rodada do Brasileirão. O atacante Deyverson foi titular na equipe pela primeira vez desde o seu retorno aos treinos com o grupo.

Deyverson foi afastado durante a passagem de Renato Paiva no Tricolor. O português foi demitido após dez jogos, com uma vitória no período. Martín Palermo, substituto no cargo, decidiu reintegrar o atacante quando chegou ao clube.

O camisa 18 ficou no banco no triunfo por 2 a 0 sobre o Vitória e entrou no 2º tempo da derrota por 4 a 1 para o Palmeiras, seu ex-clube. Após o apito final de tal confronto, o jogador chegou a ser aplaudido pela torcida alviverde.

Neste sábado, diante do Sport, o atacante voltou à titularidade. Deyverson somou uma finalização a gol e três para fora, com duas grandes chances perdidas. O atleta registrou ainda um passe decisivo e venceu nove de 12 duelos. Lucero entrou em seu lugar aos 37 minutos do 2º tempo. Bareiro, outra alternativa na posição de centroavante, não foi acionado neste sábado.

— Muito feliz pela vitória e pela entrega de todo o grupo. Seguimos juntos em busca dos nossos objetivos - disse em postagem nas redes sociais.

Próximo jogo do Fortaleza

Após a vitória sobre o Sport, o Fortaleza voltará a campo na próxima quinta-feira (2). A equipe receberá o São Paulo, na Arena Castelão, às 19h30 (de Brasília), pela 26ª rodada do Brasileirão.