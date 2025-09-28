Agenda do Fortaleza hoje (28/09/2025); curtinhas do L!
Time vem de vitória sobre o Sport
O Fortaleza venceu o Sport por 1 a 0 no último sábado (27), na Arena Castelão, pela 25ª rodada da Série A. O volante Lucas Sasha marcou o gol do Leão.
Agenda
O Sport teve chances de empatar o jogo, mas parou na boa atuação do goleiro João Ricardo. Na tabela da competição nacional, o Fortaleza segue sendo o 19º colocado, com 21 pontos.
Futebol de base
O sub-17 do Fortaleza derrotou o Tiradentes por 2 a 0 no sábado (27), valendo pelo Campeonato Estadual.
O sub-20 enfrenta o Quixadá neste domingo (28), pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense. O embate acontecerá a partir das 15h (de Brasília).
Futebol feminino
O time profissional do Fortaleza estreou no Campeonato Cearense com uma goleada por 9 a 0 sobre o The Blessed. O Tricolor agora foca na disputa da Copa Maria Bonita, que será realizada em Pernambuco entre os dias 2 e 10 de outubro.
Neste ano, a equipe já caiu na semifinal da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino. Com isso, as Leoas garantiram o acesso inédito à Primeira Divisão.
Próximos jogos do Fortaleza
- 02/10 - 19h30 - Fortaleza x São Paulo - Campeonato Brasileiro
- 05/10 - 18h30 - Juventude x Fortaleza - Campeonato Brasileiro
- 15/10 - 21h30 - Fortaleza x Vasco - Campeonato Brasileiro
- 18/10 - 21h - Cruzeiro x Fortaleza - Campeonato Brasileiro
- 25/10 - 19h30 - Fortaleza x Flamengo - Campeonato Brasileiro
