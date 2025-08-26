Agenda do Fortaleza hoje (26/08/2025); curtinhas do L!
Elenco fará sua reapresentação nesta terça-feira
- Matéria
- Mais Notícias
O Fortaleza perdeu para o Mirassol por 1 a 0 no domingo (24), pela 21ª rodada do Brasileirão. A partida aconteceu na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O elenco fará sua reapresentação na manhã desta terça-feira (26).
Relacionadas
- Futebol Nacional
Melhores momentos: Fortaleza perde pênalti e é superado pelo Mirassol no Brasileirão
Futebol Nacional24/08/2025
- Fortaleza
Renato Paiva explica afastamento de Deyverson no Fortaleza: ‘Não se ajuda’
Fortaleza25/08/2025
- Fortaleza
Fortaleza detalha semana de treinos com foco no Internacional
Fortaleza25/08/2025
➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza
Agenda
O Fortaleza perdeu para o Mirassol por 1 a 0 no domingo (24), na Arena Castelão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor segue na 19ª posição do campeonato, com 15 pontos.
O elenco tricolor realizará a sua reapresentação na manhã desta terça-feira (26). O próximo adversário será o Internacional, no domingo (31), valendo pela 22ª rodada da Série A. O embate no Beira-Rio terá início às 20h30 (de Brasília).
➡️ Deyverson faz postagem após ser afastado pelo Fortaleza; relembre números do atacante
Futebol de base
O sub-17 venceu o Ferroviário por 2 a 1, pelo Estadual. A categoria volta a campo na quarta-feira (27), diante do Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro. A bola rola às 15h (de Brasília).
O sub-20 vem de triunfo por 2 a 0 sobre o América-RN, pela Copa do Nordeste. O adversário nas quartas será o Retrô, na quarta-feira (27), às 16h (de Brasília).
➡️ Joias do Lance!: conheça o atacante que é promessa do Fortaleza
Futebol feminino
O Fortaleza visitou o Botafogo na sexta-feira (15) e, após 1 a 1 no tempo normal, perdeu por 5 a 3 nos pênaltis. Com isso, o time foi eliminado da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino.
Como a equipe cearense alcançou as semifinais da competição, as Leoas garantiram o inédito acesso à Primeira Divisão.
Próximos jogos do Fortaleza
- 31/08 - 20h30 - Internacional x Fortaleza - Campeonato Brasileiro
- 14/09 - a definir - Fortaleza x Vitória - Campeonato Brasileiro
- 21/09 - a definir - Palmeiras x Fortaleza - Campeonato Brasileiro
- 28/09 - a definir - Fortaleza x Sport - Campeonato Brasileiro
- 01/10 - a definir - Fortaleza x São Paulo - Campeonato Brasileiro
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias