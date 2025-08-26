menu hamburguer
Agenda do Fortaleza hoje (26/08/2025); curtinhas do L!

Elenco fará sua reapresentação nesta terça-feira

Treino do Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)
Treino do Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)
Dia 26/08/2025
04:00
O Fortaleza perdeu para o Mirassol por 1 a 0 no domingo (24), pela 21ª rodada do Brasileirão. A partida aconteceu na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O elenco fará sua reapresentação na manhã desta terça-feira (26).

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Agenda

O Fortaleza perdeu para o Mirassol por 1 a 0 no domingo (24), na Arena Castelão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor segue na 19ª posição do campeonato, com 15 pontos.

O elenco tricolor realizará a sua reapresentação na manhã desta terça-feira (26). O próximo adversário será o Internacional, no domingo (31), valendo pela 22ª rodada da Série A. O embate no Beira-Rio terá início às 20h30 (de Brasília).

➡️ Deyverson faz postagem após ser afastado pelo Fortaleza; relembre números do atacante

Fortaleza durante treino (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)
Futebol de base

O sub-17 venceu o Ferroviário por 2 a 1, pelo Estadual. A categoria volta a campo na quarta-feira (27), diante do Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro. A bola rola às 15h (de Brasília).

O sub-20 vem de triunfo por 2 a 0 sobre o América-RN, pela Copa do Nordeste. O adversário nas quartas será o Retrô, na quarta-feira (27), às 16h (de Brasília).

➡️ Joias do Lance!: conheça o atacante que é promessa do Fortaleza

Futebol feminino

O Fortaleza visitou o Botafogo na sexta-feira (15) e, após 1 a 1 no tempo normal, perdeu por 5 a 3 nos pênaltis. Com isso, o time foi eliminado da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino.

Como a equipe cearense alcançou as semifinais da competição, as Leoas garantiram o inédito acesso à Primeira Divisão.

Próximos jogos do Fortaleza

  • 31/08 - 20h30 - Internacional x Fortaleza - Campeonato Brasileiro
  • 14/09 - a definir - Fortaleza x Vitória - Campeonato Brasileiro
  • 21/09 - a definir - Palmeiras x Fortaleza - Campeonato Brasileiro
  • 28/09 - a definir - Fortaleza x Sport - Campeonato Brasileiro
  • 01/10 - a definir - Fortaleza x São Paulo - Campeonato Brasileiro

