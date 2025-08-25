Fortaleza detalha semana de treinos com foco no Internacional

Após folga, o elenco do Fortaleza realiza a sua reapresentação na manhã desta terça-feira (26), no Centro de Excelência Alcides Santos. Em má fase, o time vem de derrota por 1 a 0 para o Mirassol, em casa, pelo Campeonato Brasileiro.

O próximo adversário será o Internacional, no domingo (31), valendo pela 22ª rodada da Série A. O embate no Beira-Rio terá início às 20h30 (de Brasília). Em campo, o Tricolor tentará encerrar uma sequência de sete partidas sem triunfos.

A equipe do Pici terá a semana livre para treinos, com atividades de terça a sexta-feira no Centro de Excelência Alcides Santos. O sábado (30) contará com treino de apronto pela manhã e, no período da tarde, o elenco viajará para Porto Alegre (RS).

Renato Paiva fala sobre Deyverson no Fortaleza

Depois do revés contra o Mirassol, o técnico Renato Paiva abordou a situação do atacante Deyverson, que foi afastado pelo clube cearense.

— Parece uma incoerência porque escolhi o Deyverson, entendendo que no momento em que cheguei era o melhor dos três [centroavantes]. Fez dois gols inclusive. O tema é que o Deyverson tem coisas que não o ajudam enquanto jogador. E no momento que atravessamos, que o grupo está, não cabia ter aqui o Deyverson. Ainda mais com tudo que está a volta do Deyverson, de cobrança exterior. Porque ele também não se ajuda, ele próprio, nesse aspecto - disse o treinador.

O Leão está em 19º lugar no Campeonato Brasileiro, com 15 pontos em 20 partidas. O Vasco, primeiro time fora da zona, tem 19 pontos.