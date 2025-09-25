Agenda do Fortaleza hoje (25/09/2025); curtinhas do L!
Time segue treinando nesta quinta-feira
Agenda
O Fortaleza visitou o Palmeiras na noite do último sábado (20) e foi goleado por 4 a 1, valendo pela 24ª rodada do Brasileirão. Lucas Crispim marcou o gol do Leão.
Brigando contra o rebaixamento, o time cearense segue sendo o 19º colocado no torneio, com 18 pontos. Com foco no Sport, o elenco tricolor continuará treinando na tarde desta quinta-feira (25).
Futebol de base
O sub-17 do Fortaleza goleou o Juventude por 5 a 0, valendo pela última rodada do Brasileirão. A categoria volta a campo no próximo sábado (27), contra o Tiradentes, pelo Estadual. A bola rola às 15h (de Brasília).
O sub-20 perdeu para o Atlético Cearense por 1 a 0 no tempo normal e avançou nos pênaltis (6 a 5). Assim, a equipe do Pici garantiu vaga na semifinal do Campeonato Cearense.
Futebol feminino
O Fortaleza caiu na semifinal da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino e, com isso, as Leoas garantiram o acesso inédito à Primeira Divisão.
Em relação ao Estadual, a estreia da equipe será no sábado (27), diante do The Blessed, às 15h (de Brasília).
Próximos jogos do Fortaleza
- 27/09 - 16h - Fortaleza x Sport - Campeonato Brasileiro
- 02/10 - 19h30 - Fortaleza x São Paulo - Campeonato Brasileiro
- 05/10 - 18h30 - Juventude x Fortaleza - Campeonato Brasileiro
- 26/10 - a confirmar - Fortaleza x Vasco - Campeonato Brasileiro
- 05/11 - a confirmar - Cruzeiro x Fortaleza - Campeonato Brasileiro
