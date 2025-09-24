Ingressos de Fortaleza x Sport estão à venda: veja preços e onde comprar

Fortaleza e Sport duelam neste sábado (27), na Arena Castelão, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16h (de Brasília). A venda geral de ingressos já começou. As entradas podem ser adquiridas pelo site Leão Tickets ou nos pontos físicos.

Preços dos ingressos

O Fortaleza tenta iniciar uma arrancada para deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão, O Sport, que aparece logo abaixo na tabela, está na mesma briga. As entradas podem ser adquiridas pelo site Leão Tickets e nos pontos de venda física: lojas do Pici, Laion World, Grand Shopping Messejana, Shopping Iguatemi e RioMar Kennedy. Confira abaixo os valores:

Superior Sul - promoção para sócio acompanhante: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)

Superior Sul: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)

Superior Central: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)

Inferior Sul: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)

Inferior Central Bossa Nova: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)

Inferior Norte: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)

Setor Especial: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

Setor Premium: R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)

Superior Norte (visitante): R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)

Prévia do jogo: Fortaleza x Sport

O Fortaleza é o atual 19º colocado no Brasileirão, com 18 pontos. O time vem de derrota por 4 a 1 contra o Palmeiras, fora de casa.

O Sport, por sua vez, está em 20º lugar, tendo 14 pontos. Em seu último jogo, a equipe pernambucana recebeu o Corinthians e venceu por 1 a 0.

Como chegar à Arena Castelão?

A Arena Castelão, em Fortaleza, é o maior estádio do estado do Ceará e um dos mais modernos do Brasil. Com capacidade para quase 64 mil pessoas, o estádio recebe jogos importantes.

O estádio está localizado na Avenida Alberto Craveiro, 2901, no bairro Castelão, zona sudeste de Fortaleza. As principais opções de transporte incluem ônibus, carro e aplicativos de transporte. São 18 portões de entrada, distribuídos de maneira a facilitar o acesso de torcedores e visitantes.

O local é servido por várias linhas de ônibus, incluindo as linhas 041 (Parangaba/Papicu via Oliveira Paiva), 680 (José Walter/Papicu), e 606 (Conjunto Palmeiras/BR-116/Centro), que passam pelas principais vias próximas ao estádio.