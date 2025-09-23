Fortaleza terá desfalque na defesa para enfrentar o Sport; veja

Após a derrota por 4 a 1 para o Palmeiras, o Fortaleza já voltou as suas atenções para o duelo contra o Sport, no sábado (27), pela 25ª rodada do Brasileirão. Em tal embate, o técnico Martín Palermo terá um desfalque importante na defesa.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Trata-se do zagueiro Brítez, que estará suspenso por conta do terceiro cartão amarelo. O argentino vinha em uma sequência de três partidas como titular, formando dupla ao lado de Gastón Ávila.

Diante do Palmeiras, Lucas Gazal e o jovem Cristovam eram as opções de zaga no banco de reservas do Fortaleza. Assim, a dupla deve estar disponível na próxima rodada.

continua após a publicidade

➡️ Torcida do Palmeiras aplaude Deyverson após jogo com o Fortaleza

Partida entre Palmeiras e Fortaleza, pelo Brasileirão (Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Kuscevic, que estava lesionado, pode ser uma alternativa caso esteja apto fisicamente. Marcelo Benevenuto, por sua vez, está em transição após edema muscular na posterior da coxa direita.

Sequência importante

Estacionado nos 18 pontos, o Fortaleza está em 19º lugar neste Brasileirão. O Sport, próximo adversário, é o 20º, com 14 pontos. Restando 15 jogos no calendário tricolor, a situação vem apresentando cada vez mais urgência. O Juventude (18º) tem 21 pontos e o Vitória (17º) tem 22. O Vasco, primeira equipe fora da zona de rebaixamento, tem 24.

continua após a publicidade

➡️ Palermo avalia derrota do Fortaleza contra o Palmeiras na Série A

Com isso, o Leão está a seis pontos de deixar o Z4. Analisando os quatro próximos jogos do Fortaleza, três serão contra equipes na mesma briga: Sport (em casa), Juventude (fora) e Vasco (em casa). O outro confronto, em solo cearense, acontecerá diante do São Paulo.

Próximo jogo do Fortaleza

Depois do resultado contra os paulistas, o Fortaleza voltará a campo no próximo sábado (27). O adversário será o Sport, na Arena Castelão, pela 25ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 16h (de Brasília).