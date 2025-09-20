menu hamburguer
Torcida do Palmeiras aplaude Deyverson após jogo com o Fortaleza

Alviverde goleou o Leão por 4 a 1

imagem cameraDeyverson, do Fortaleza, em partida contra o Palmeiras, pelo Brasileirão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Pereira de Souza
Fortaleza (CE)
Dia 20/09/2025
23:28
O atacante Deyverson, do Fortaleza, foi aplaudido pela torcida do Palmeiras após a vitória por 4 a 1 da equipe paulista. O embate no Allianz Parque aconteceu pela 24ª rodada do Brasileirão.

O ex-Palmeiras entrou em campo aos 14 minutos do 2º tempo, substituindo Juan Martín Lucero. O placar, que já estava em 2 a 1, virou goleada com dois tentos de Andreas Pereira na reta final do confronto.

Depois do apito final, Deyverson cumprimentou diversos jogadores do elenco alviverde, incluindo o próprio Andreas. A torcida palmeirense aproveitou o momento para aplaudir o camisa 18 do Leão.

Deyverson na partida entre Flamengo e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Baggio Rodrigues/Fortaleza EC)

Decisivo na Libertadores

Na final da Copa Libertadores de 2021, quando o Palmeiras conquistou o seu terceiro título, Deyverson teve grande participação.

O duelo contra o Flamengo estava empatado em 1 a 1, até que o atacante aproveitou erro de Andreas Pereira para balançar as redes na prorrogação. Os cariocas tentaram igualar o marcador, mas acabaram com o vice-campeonato.

Deyverson marcou para o Palmeiras contra o Flamengo, na final da Libertadores de 2021 (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Andreas deixou o Rubro-Negro pouco depois e, recentemente, foi contratado pelo Palmeiras junto ao Fulham-ING. O meia marcou pela primeira vez com a camisa dos paulistas na noite deste sábado.

Passagem no Fortaleza

Deyverson chegou a ser afastado no Tricolor durante a passagem do técnico Renato Paiva. O português foi demitido após dez jogos, com um triunfo no período. Martín Palermo, sucessor no cargo, optou por reintegrar o centroavante.

O atleta ficou no banco diante do Vitória e, neste sábado, voltou a atuar com a camisa do Leão. Após a goleada, a equipe cearense segue em 19º lugar no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, por sua vez, assumiu a segunda colocação no torneio.

Próximos jogos de Palmeiras e Fortaleza

Vitorioso no confronto desta noite, o Palmeiras voltará a campo na próxima quarta-feira (24), diante do River Plate-ARG, pelo jogo de volta das quartas da Copa Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília). Na ida, o Alviverde triunfou por 2 a 1.

O Fortaleza voltará a campo no próximo sábado (27). O adversário será o Sport, na Arena Castelão, pela 24ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 16h (de Brasília).

