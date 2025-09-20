Torcida do Palmeiras aplaude Deyverson após jogo com o Fortaleza
Alviverde goleou o Leão por 4 a 1
O atacante Deyverson, do Fortaleza, foi aplaudido pela torcida do Palmeiras após a vitória por 4 a 1 da equipe paulista. O embate no Allianz Parque aconteceu pela 24ª rodada do Brasileirão.
O ex-Palmeiras entrou em campo aos 14 minutos do 2º tempo, substituindo Juan Martín Lucero. O placar, que já estava em 2 a 1, virou goleada com dois tentos de Andreas Pereira na reta final do confronto.
Depois do apito final, Deyverson cumprimentou diversos jogadores do elenco alviverde, incluindo o próprio Andreas. A torcida palmeirense aproveitou o momento para aplaudir o camisa 18 do Leão.
Decisivo na Libertadores
Na final da Copa Libertadores de 2021, quando o Palmeiras conquistou o seu terceiro título, Deyverson teve grande participação.
O duelo contra o Flamengo estava empatado em 1 a 1, até que o atacante aproveitou erro de Andreas Pereira para balançar as redes na prorrogação. Os cariocas tentaram igualar o marcador, mas acabaram com o vice-campeonato.
Andreas deixou o Rubro-Negro pouco depois e, recentemente, foi contratado pelo Palmeiras junto ao Fulham-ING. O meia marcou pela primeira vez com a camisa dos paulistas na noite deste sábado.
Passagem no Fortaleza
Deyverson chegou a ser afastado no Tricolor durante a passagem do técnico Renato Paiva. O português foi demitido após dez jogos, com um triunfo no período. Martín Palermo, sucessor no cargo, optou por reintegrar o centroavante.
O atleta ficou no banco diante do Vitória e, neste sábado, voltou a atuar com a camisa do Leão. Após a goleada, a equipe cearense segue em 19º lugar no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, por sua vez, assumiu a segunda colocação no torneio.
Próximos jogos de Palmeiras e Fortaleza
Vitorioso no confronto desta noite, o Palmeiras voltará a campo na próxima quarta-feira (24), diante do River Plate-ARG, pelo jogo de volta das quartas da Copa Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília). Na ida, o Alviverde triunfou por 2 a 1.
O Fortaleza voltará a campo no próximo sábado (27). O adversário será o Sport, na Arena Castelão, pela 24ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 16h (de Brasília).
