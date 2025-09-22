Penúltimo na Série A, Fortaleza se reapresenta com foco no Sport
Tricolor volta a campo no próximo sábado (27)
O Fortaleza perdeu para o Palmeiras por 4 a 1 no último sábado (20), fora de casa, pela 24ª rodada do Brasileirão. A reapresentação do elenco acontecerá na tarde desta segunda-feira (22).
O Tricolor saiu perdendo diante do Alviverde e chegou a empatar o jogo, mas caiu de rendimento na etapa final e foi goleado. Assim, estacionado nos 18 pontos, o clube cearense está em 19º lugar neste Brasileirão. O Sport, próximo adversário, é o 20º, com 14 pontos.
Restando 15 jogos no calendário tricolor, a situação vem apresentando cada vez mais urgência. O Juventude (18º) tem 21 pontos e o Vitória (17º) tem 22. O Vasco, primeira equipe fora da zona de rebaixamento, tem 24.
Com isso, o Leão está a seis pontos de deixar o Z4. Analisando os quatro próximos jogos do Fortaleza, três serão contra equipes na mesma briga: Sport (em casa), Juventude (fora) e Vasco (em casa). O outro confronto, em solo cearense, acontecerá diante do São Paulo.
Martín Palermo, técnico do Tricolor, falou a respeito do foco no embate de sábado (27). O argentino citou, antes, a dor por conta da goleada aplicada pelo Palmeiras.
— O segundo gol nos golpeou. Minha intenção era fazer substituições e quando tentei fazer sofremos o gol. É uma derrota, por receber quatro gols, que dói, golpeia. Mas nosso objetivo já é a próxima partida, diante de um rival direto como é o Sport. E depois há o São Paulo. Sei que dói, que a torcida estará com bronca, mas temos que nos levantar rapidamente - relatou.
Próximo jogo do Fortaleza
Depois do resultado contra os paulistas, o Fortaleza voltará a campo no próximo sábado (27). O adversário será o Sport, na Arena Castelão, pela 24ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 16h (de Brasília).
