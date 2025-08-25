Agenda do Fortaleza hoje (25/08/2025); curtinhas do L!
Clube perdeu para o Mirassol por 1 a 0
- Matéria
- Mais Notícias
O Fortaleza perdeu para o Mirassol por 1 a 0 no domingo (24), pela 21ª rodada do Brasileirão. A partida aconteceu na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O time de Renato Paiva chegou a perder um pênalti instantes depois do gol dos visitantes.
Relacionadas
- Fortaleza
Fortaleza é vaiado pela torcida após derrota no Brasileirão
Fortaleza24/08/2025
- Fortaleza
Em má fase, Fortaleza chega a sete partidas sem vencer; veja
Fortaleza24/08/2025
- Futebol Nacional
Melhores momentos: Fortaleza perde pênalti e é superado pelo Mirassol no Brasileirão
Futebol Nacional24/08/2025
➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza
Agenda
O Fortaleza perdeu para o Mirassol por 1 a 0 no domingo (24), na Arena Castelão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Edson Carioca, ainda no 1º tempo, marcou para os visitantes. Os mandantes perderam um pênalti instantes depois do tento, com Adam Bareiro.
Após esse resultado, o Tricolor segue na 19ª posição do campeonato, com 15 pontos. O Mirassol está em sexto lugar, com 32 pontos conquistados.
➡️ Deyverson faz postagem após ser afastado pelo Fortaleza; relembre números do atacante
Futebol de base
O sub-17 venceu o Ferroviário por 2 a 1, pelo Estadual. A categoria volta a campo na quarta-feira (27), diante do Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro. A bola rola às 15h (de Brasília).
O sub-20 vem de triunfo por 2 a 0 sobre o América-RN, pela Copa do Nordeste. O adversário nas quartas será o Retrô, na quarta-feira (27), às 16h (de Brasília).
➡️ Joias do Lance!: conheça o atacante que é promessa do Fortaleza
Futebol feminino
O Fortaleza visitou o Botafogo na sexta-feira (15) e, após 1 a 1 no tempo normal, perdeu por 5 a 3 nos pênaltis. Com isso, o time foi eliminado da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino.
Como a equipe cearense alcançou as semifinais da competição, as Leoas garantiram o inédito acesso à Primeira Divisão.
Próximos jogos do Fortaleza
- 31/08 - 20h30 - Internacional x Fortaleza - Campeonato Brasileiro
- 14/09 - a definir - Fortaleza x Vitória - Campeonato Brasileiro
- 21/09 - a definir - Palmeiras x Fortaleza - Campeonato Brasileiro
- 28/09 - a definir - Fortaleza x Sport - Campeonato Brasileiro
- 01/10 - a definir - Fortaleza x São Paulo - Campeonato Brasileiro
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias