menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFortaleza

Agenda do Fortaleza hoje (25/08/2025); curtinhas do L!

Clube perdeu para o Mirassol por 1 a 0

Partida entre Fortaleza e Mirassol, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)
imagem cameraPartida entre Fortaleza e Mirassol, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)
Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Pereira de Souza
Fortaleza (CE)
Dia 25/08/2025
04:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Fortaleza perdeu para o Mirassol por 1 a 0 no domingo (24), pela 21ª rodada do Brasileirão. A partida aconteceu na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O time de Renato Paiva chegou a perder um pênalti instantes depois do gol dos visitantes.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Agenda

O Fortaleza perdeu para o Mirassol por 1 a 0 no domingo (24), na Arena Castelão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Edson Carioca, ainda no 1º tempo, marcou para os visitantes. Os mandantes perderam um pênalti instantes depois do tento, com Adam Bareiro.

Após esse resultado, o Tricolor segue na 19ª posição do campeonato, com 15 pontos. O Mirassol está em sexto lugar, com 32 pontos conquistados.

➡️ Deyverson faz postagem após ser afastado pelo Fortaleza; relembre números do atacante

Partida entre Fortaleza e Mirassol, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)
Partida entre Fortaleza e Mirassol, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Futebol de base

O sub-17 venceu o Ferroviário por 2 a 1, pelo Estadual. A categoria volta a campo na quarta-feira (27), diante do Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro. A bola rola às 15h (de Brasília).

continua após a publicidade

O sub-20 vem de triunfo por 2 a 0 sobre o América-RN, pela Copa do Nordeste. O adversário nas quartas será o Retrô, na quarta-feira (27), às 16h (de Brasília).

➡️ Joias do Lance!: conheça o atacante que é promessa do Fortaleza

Futebol feminino

O Fortaleza visitou o Botafogo na sexta-feira (15) e, após 1 a 1 no tempo normal, perdeu por 5 a 3 nos pênaltis. Com isso, o time foi eliminado da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino.

continua após a publicidade

Como a equipe cearense alcançou as semifinais da competição, as Leoas garantiram o inédito acesso à Primeira Divisão.

Próximos jogos do Fortaleza

  • 31/08 - 20h30 - Internacional x Fortaleza - Campeonato Brasileiro
  • 14/09 - a definir - Fortaleza x Vitória - Campeonato Brasileiro
  • 21/09 - a definir - Palmeiras x Fortaleza - Campeonato Brasileiro
  • 28/09 - a definir - Fortaleza x Sport - Campeonato Brasileiro
  • 01/10 - a definir - Fortaleza x São Paulo - Campeonato Brasileiro

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias