Fortaleza é vaiado pela torcida após derrota no Brasileirão

O Fortaleza perdeu para o Mirassol por 1 a 0 na noite deste domingo (24), na Arena Castelão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o fim da partida, a torcida presente no estádio vaiou a equipe cearense.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Impaciente com a sequência negativa, os torcedores chegaram a protestar antes do fim do jogo contra os paulistas. Depois que a partida acabou, as vaias aumentaram e tomaram conta das arquibancadas do estádio. O público total neste domingo foi de 17.879 pessoas.

Os protestos não são inéditos. O time provocou tais reações no 0 a 0 contra o Vélez Sarsfield-ARG, pela Copa Libertadores - jogadores como Deyverson e Diogo Barbosa também foram alvos. A torcida do Fortaleza também protestou no aeroporto e na sede do clube.

continua após a publicidade

➡️ Fortaleza perde pênalti e é superado pelo Mirassol no Brasileirão

Partida entre Fortaleza e Mirassol, pelo Brasileirão. O Tricolor perdeu por 1 a 0 (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Em campo, o Mirassol abriu o placar nos primeiros minutos de jogo, mas o gol foi anulado. Pouco depois, Edson Carioca marcou de vez e colocou os visitantes em vantagem. O Tricolor teve um pênalti na sequência, mas Bareiro parou em Walter na cobrança e no rebote.

O time de Renato Paiva seguiu insistindo na etapa final, sem chances claras. Os cruzamentos foram utilizados com frequência, sem sucesso. O Mirassol quase ampliou a vantagem, mas parou em Helton Leite.

continua após a publicidade

O Leão está em 19º lugar no Campeonato Brasileiro, com 15 pontos em 20 partidas. O Vasco, primeiro time fora da zona, tem 19 pontos.

Próximo jogo do Fortaleza

Depois do revés diante do Mirassol, o Leão do Pici voltará a campo no próximo domingo (31). A equipe visitará o Internacional, no Beira-Rio, a partir das 20h30 (de Brasília).