Fortaleza é vaiado pela torcida após derrota no Brasileirão
Time perdeu para o Mirassol na Arena Castelão
O Fortaleza perdeu para o Mirassol por 1 a 0 na noite deste domingo (24), na Arena Castelão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o fim da partida, a torcida presente no estádio vaiou a equipe cearense.
Impaciente com a sequência negativa, os torcedores chegaram a protestar antes do fim do jogo contra os paulistas. Depois que a partida acabou, as vaias aumentaram e tomaram conta das arquibancadas do estádio. O público total neste domingo foi de 17.879 pessoas.
Os protestos não são inéditos. O time provocou tais reações no 0 a 0 contra o Vélez Sarsfield-ARG, pela Copa Libertadores - jogadores como Deyverson e Diogo Barbosa também foram alvos. A torcida do Fortaleza também protestou no aeroporto e na sede do clube.
➡️ Fortaleza perde pênalti e é superado pelo Mirassol no Brasileirão
Em campo, o Mirassol abriu o placar nos primeiros minutos de jogo, mas o gol foi anulado. Pouco depois, Edson Carioca marcou de vez e colocou os visitantes em vantagem. O Tricolor teve um pênalti na sequência, mas Bareiro parou em Walter na cobrança e no rebote.
O time de Renato Paiva seguiu insistindo na etapa final, sem chances claras. Os cruzamentos foram utilizados com frequência, sem sucesso. O Mirassol quase ampliou a vantagem, mas parou em Helton Leite.
O Leão está em 19º lugar no Campeonato Brasileiro, com 15 pontos em 20 partidas. O Vasco, primeiro time fora da zona, tem 19 pontos.
Próximo jogo do Fortaleza
Depois do revés diante do Mirassol, o Leão do Pici voltará a campo no próximo domingo (31). A equipe visitará o Internacional, no Beira-Rio, a partir das 20h30 (de Brasília).
