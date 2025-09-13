Agenda do Fortaleza hoje (13/09/2025); curtinhas do L!

Martín Palermo, novo técnico do Fortaleza, fará neste sábado (13) a sua estreia pela equipe do Pici. O time cearense recebe o Vitória às 16h (de Brasília), na Arena Castelão, pela 23ª rodada da Série A.

Agenda: Fortaleza x Vitória

Brigando contra o rebaixamento, o time cearense é o 19º colocado no Brasileirão, estacionado em 15 pontos. O adversário está em 17º lugar, com 22 pontos.

Treino do Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Futebol de base

O sub-17 do Fortaleza vem de empate por 1 a 1 com o Ceará, pelo Estadual. O time volta a campo no dia 17 (quarta-feira), fora de casa, contra o RB Bragantino, pelo Brasileirão. A bola rola às 15h (de Brasília).

O sub-20 encara o Atlético Cearense neste sábado (13), valendo pelas quartas do Campeonato Cearense. A bola rola às 15h (de Brasília).

Futebol feminino

O Fortaleza visitou o Botafogo na semifinal da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino e, após 1 a 1 no tempo normal, perdeu por 5 a 3 nos pênaltis. Com isso, o time foi eliminado.

Como a equipe cearense alcançou as semifinais da competição, as Leoas garantiram o inédito acesso à Primeira Divisão. Em relação ao Estadual, o início está previsto para o fim de setembro.

Próximos jogos do Fortaleza