Agenda do Fortaleza hoje (13/09/2025); curtinhas do L!
Equipe enfrenta o Vitória neste sábado
Martín Palermo, novo técnico do Fortaleza, fará neste sábado (13) a sua estreia pela equipe do Pici. O time cearense recebe o Vitória às 16h (de Brasília), na Arena Castelão, pela 23ª rodada da Série A.
Fortaleza e Vitória duelam pela Série A com vantagem mandante
Fortaleza x Vitória: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Crispim revela convite de Neymar antes de retorno ao Fortaleza
➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza
Agenda: Fortaleza x Vitória
O Fortaleza enfrenta o Vitória neste sábado (13), às 16h (de Brasília), pela 23ª rodada do Brasileirão. A partida acontecerá na Arena Castelão.
Brigando contra o rebaixamento, o time cearense é o 19º colocado no Brasileirão, estacionado em 15 pontos. O adversário está em 17º lugar, com 22 pontos.
➡️ Imprensa argentina reage ao anúncio de Martín Palermo no Fortaleza
Futebol de base
O sub-17 do Fortaleza vem de empate por 1 a 1 com o Ceará, pelo Estadual. O time volta a campo no dia 17 (quarta-feira), fora de casa, contra o RB Bragantino, pelo Brasileirão. A bola rola às 15h (de Brasília).
O sub-20 encara o Atlético Cearense neste sábado (13), valendo pelas quartas do Campeonato Cearense. A bola rola às 15h (de Brasília).
➡️ Joias do Lance!: conheça o atacante que é promessa do Fortaleza
Futebol feminino
O Fortaleza visitou o Botafogo na semifinal da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino e, após 1 a 1 no tempo normal, perdeu por 5 a 3 nos pênaltis. Com isso, o time foi eliminado.
Como a equipe cearense alcançou as semifinais da competição, as Leoas garantiram o inédito acesso à Primeira Divisão. Em relação ao Estadual, o início está previsto para o fim de setembro.
Próximos jogos do Fortaleza
- 13/09 - 16h - Fortaleza x Vitória - Campeonato Brasileiro
- 20/09 - 21h - Palmeiras x Fortaleza - Campeonato Brasileiro
- 27/09 - 16h - Fortaleza x Sport - Campeonato Brasileiro
- 02/10 - 19h30 - Fortaleza x São Paulo - Campeonato Brasileiro
- 05/10 - 18h30 - Juventude x Fortaleza - Campeonato Brasileiro
