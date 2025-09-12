Crispim revela convite de Neymar antes de retorno ao Fortaleza

De volta ao Fortaleza, o meio-campista Lucas Crispim foi apresentado pelo clube na tarde desta sexta-feira (12). O atleta citou um convite de seu amigo Neymar, do Santos, antes do retorno ao Pici.

— Falando das propostas, realmente tive algumas. Nesse momento, pesou muito o desejo do coração, da vontade de estar onde a gente se sente bem. Minha família sabe muito bem disso. A gente ama esse clube, esse lugar, essa cidade. É por isso que a gente escolheu. Sabemos que não vai ser fácil, porém a gente escolheu esse clube e creio também que esse clube nos escolheu - disse o jogador.

— Realmente tivemos algumas conversas [com o Santos]. Ele [Neymar] é uma pessoa que falava comigo sempre, para ir para lá, para ajudar. Só que, nesse momento, o coração foi o que falou mais alto. Tínhamos uma conversa com o Marcelo Paz sobre questões de acerto. Acho que foi no tempo de Deus. A gente teve essa conversa, mas acho que meu lado de Fortaleza falou mais alto - completou Crispim.

Lucas Crispim, meio-campista do Fortaleza (Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC)

Crispim teve destaque no Leão atuando como um ala pela esquerda, ideia promovida pelo técnico Juan Pablo Vojvoda em 2021. O atleta conquistou três Campeonatos Cearenses e uma Copa do Nordeste, com nove gols e 17 assistências em 128 jogos.

O jogador de 31 anos estava no Buriram United-TAI, registrando 18 gols e dez assistências em 65 embates. Seu vínculo com o Fortaleza, em definitivo, é válido até 31 de junho de 2026.

Próximo jogo do Fortaleza

Depois da derrota por 2 a 1 para o Internacional, o Leão do Pici voltará a campo neste sábado (13). A equipe receberá o Vitória, na Arena Castelão, a partir das 16h (de Brasília), pela Série A.