Agenda do Fortaleza hoje (05/10/2025); curtinhas do L!
Time visita o Juventude neste domingo (5)
- Matéria
- Mais Notícias
O Fortaleza encara o Juventude neste domingo (5), às 18h30 (de Brasília), valendo pela 27ª rodada do Brasileirão. O embate será realizado no Estádio Alfredo Jaconi.
Fortaleza esbarra em erros e segue na vice-lanterna da Série A
Fortaleza
Deyverson, Lucero ou Bareiro? Palermo avalia dilema da 9 no Fortaleza
Fortaleza
Juventude x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Série A
Onde Assistir
➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza
Agenda: Juventude x Fortaleza
O Fortaleza enfrenta o Juventude neste domingo (5), a partir das 18h30 (de Brasília), valendo pela 27ª rodada do Brasileirão. O embate será realizado no Estádio Alfredo Jaconi.
O Leão, que está em 19º lugar e tem 21 pontos, vem de derrota por 2 a 0 para o São Paulo. A equipe tenta uma reação na luta contra o rebaixamento.
➡️ São Paulo volta a vencer e encerra tabu contra o Fortaleza
Futebol de base
O sub-17 do Fortaleza venceu o Estação por 3 a 0 na sexta-feira (3), valendo pelas quartas do Estadual. Assim, a equipe passou para a semifinal.
O sub-20 venceu o Quixadá por 4 a 0 na quarta-feira (1º), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense. Como tinha vencido por 3 a 1 na ida, o Leão garantiu vaga na final do torneio, que será contra o Ferroviário.
➡️ Joias do Lance!: conheça o atacante que é promessa do Fortaleza
Futebol feminino
O time profissional do Fortaleza venceu o Sampaio Corrêa por 3 a 0 no sábado (4), valendo pela Copa Maria Bonita. O segundo compromisso será na segunda-feira (6), diante do Confiança, às 19h30 (de Brasília).
Neste ano, a equipe já caiu na semifinal da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino. Com isso, as Leoas garantiram o acesso inédito à Primeira Divisão.
Próximos jogos do Fortaleza
- 05/10 - 18h30 - Juventude x Fortaleza - Campeonato Brasileiro
- 15/10 - 21h30 - Fortaleza x Vasco - Campeonato Brasileiro
- 18/10 - 21h - Cruzeiro x Fortaleza - Campeonato Brasileiro
- 25/10 - 19h30 - Fortaleza x Flamengo - Campeonato Brasileiro
- 03/11 - 20h - Santos x Fortaleza - Campeonato Brasileiro
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias