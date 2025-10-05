Agenda do Fortaleza hoje (05/10/2025); curtinhas do L!

O Fortaleza encara o Juventude neste domingo (5), às 18h30 (de Brasília), valendo pela 27ª rodada do Brasileirão. O embate será realizado no Estádio Alfredo Jaconi.

Agenda: Juventude x Fortaleza

O Fortaleza enfrenta o Juventude neste domingo (5), a partir das 18h30 (de Brasília), valendo pela 27ª rodada do Brasileirão. O embate será realizado no Estádio Alfredo Jaconi.

O Leão, que está em 19º lugar e tem 21 pontos, vem de derrota por 2 a 0 para o São Paulo. A equipe tenta uma reação na luta contra o rebaixamento.

São Paulo volta a vencer e encerra tabu contra o Fortaleza

Partida entre Fortaleza e São Paulo, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Futebol de base

O sub-17 do Fortaleza venceu o Estação por 3 a 0 na sexta-feira (3), valendo pelas quartas do Estadual. Assim, a equipe passou para a semifinal.

O sub-20 venceu o Quixadá por 4 a 0 na quarta-feira (1º), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense. Como tinha vencido por 3 a 1 na ida, o Leão garantiu vaga na final do torneio, que será contra o Ferroviário.

Joias do Lance!: conheça o atacante que é promessa do Fortaleza

Futebol feminino

O time profissional do Fortaleza venceu o Sampaio Corrêa por 3 a 0 no sábado (4), valendo pela Copa Maria Bonita. O segundo compromisso será na segunda-feira (6), diante do Confiança, às 19h30 (de Brasília).

Neste ano, a equipe já caiu na semifinal da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino. Com isso, as Leoas garantiram o acesso inédito à Primeira Divisão.

Próximos jogos do Fortaleza