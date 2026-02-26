CBF renova certificado de clube formador do Fortaleza

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) renovou o certificado de clube formador do Fortaleza. O Leão tem o selo desde 2020, quando cumpriu pela primeira vez todas as exigências estabelecidas.

Após um 2025 de títulos nas categorias de base, o Fortaleza voltou a atender todos os requisitos e conseguiu a renovação. A patente reforça o compromisso na formação de jogadores por parte do Tricolor, que oferece acompanhamento pedagógico, psicológico e social.

— A renovação do Certificado de Clube Formador da CBF é o reconhecimento de que o Fortaleza trabalha com responsabilidade, estrutura e compromisso real com a formação integral dos nossos atletas. Mais do que um selo, é a validação de processos sólidos, segurança jurídica e investimento contínuo em educação, desenvolvimento humano e performance - disse Erisson Matias, gerente das categorias de base.

O Fortaleza teve seu certificado de clube formador renovado pela CBF (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

— Seguimos firmes no propósito de formar não apenas atletas de futebol, mas cidadãos preparados para grandes desafios dentro e fora de campo - completou Erisson.

O Fortaleza é o atual bicampeão cearense nas categorias sub-17 e sub-20, além de ser tricampeão cearense no sub-13 e no sub-14. Nacionalmente, o Tricolor tem as melhores campanhas de um cearense no Brasileiro sub-17 e sub-20, na Copinha e na Supercopa Capital Sub-17 - é o único nordestino a levar tal taça.

Próximo jogo do Fortaleza

O Fortaleza voltará a campo no domingo (1º), valendo pelo jogo de ida da final do Campeonato Cearense. O adversário será o rival Ceará, atual bicampeão do torneio.

A partida na Arena Castelão terá início às 18h (de Brasília). O Leão não vence a taça estadual desde 2023, quando obteve o pentacampeonato consecutivo.