Agenda do Fortaleza hoje (04/10/2025); curtinhas do L!

Agenda

O Fortaleza foi derrotado pelo São Paulo por 2 a 0 na quinta-feira (2), pela 26ª rodada do Brasileirão. O embate de tricolores aconteceu na Arena Castelão. Tapia e Luciano marcaram os gols dos visitantes.

Sem tempo para lamentar, o Leão já passa a ter como foco o Juventude. A partida será realizada no domingo (5), às 18h30 (de Brasília).

Partida entre Fortaleza e São Paulo, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Futebol de base

O sub-17 do Fortaleza venceu o Estação por 3 a 0 na sexta-feira (3), valendo pelas quartas do Estadual. Assim, a equipe passou para a semifinal.

O sub-20 venceu o Quixadá por 4 a 0 na quarta-feira (1º), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense. Como tinha vencido por 3 a 1 na ida, o Leão garantiu vaga na final do torneio, que será contra o Ferroviário.

Futebol feminino

O time profissional do Fortaleza fará a sua estreia na Copa Maria Bonita neste sábado (4), diante do Sampaio Corrêa, às 19h30 (de Brasília). O segundo compromisso será na segunda-feira (6), diante do Confiança, no mesmo horário

Neste ano, a equipe já caiu na semifinal da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino. Com isso, as Leoas garantiram o acesso inédito à Primeira Divisão.

Próximos jogos do Fortaleza