Agenda do Fortaleza hoje (04/09/2025); curtinhas do L!

Agenda

O Fortaleza perdeu por 2 a 1 para o Internacional no domingo (31), valendo pela 22ª rodada da Série A. Com a paralisação no campeonato por conta da Data Fifa, o elenco recebeu três dias de folga. A reapresentação acontecerá nesta quinta-feira (4).

O Tricolor anunciou, na última quarta-feira (3), que Martín Palermo é o novo treinador da equipe. O profissional chegará ao Pici nos próximos dias. Brigando contra o rebaixamento, o time é o 19º colocado no Brasileirão, estacionado em 15 pontos.

Lucas Crispim e Lucas Galzan, reforços do Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Futebol de base

O sub-17 do Fortaleza perdeu para o Atlético-MG por 3 a 0, pelo Brasileirão da categoria. O time volta a campo no dia 17 (quarta-feira), fora de casa, contra o RB Bragantino. A bola rola às 15h (de Brasília).

O sub-20 perdeu para o Ceará nos pênaltis, por 5 a 4, pela semifinal da Copa do Nordeste. No tempo normal, os times empataram em 0 a 0. Assim, o Leão está eliminado.

Futebol feminino

O Fortaleza visitou o Botafogo na sexta-feira (15) e, após 1 a 1 no tempo normal, perdeu por 5 a 3 nos pênaltis. Com isso, o time foi eliminado da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino.

Como a equipe cearense alcançou as semifinais da competição, as Leoas garantiram o inédito acesso à Primeira Divisão.

Próximos jogos do Fortaleza