O Fortaleza anunciou, na noite desta quarta-feira (3), a contratação do técnico Martín Palermo. O argentino chega para substituir Renato Paiva, demitido após dez jogos na equipe. Palermo terá vínculo até o fim de 2025, com opção de renovação até o fim da próxima temporada.

De acordo com a nota divulgada pelo Tricolor, Palermo é esperado no Pici já nos próximos dias, durante o período de Data Fifa. Chegam também os auxiliares Diego Cagna e Cristian Damian Leyes, os preparadores físicos Gaston Mendonza e Esteban Herrera e o analista Renato Cornejo

Palermo será o terceiro treinador do Fortaleza em 2025. Antes de Renato Paiva, a equipe estava sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, que registrou mais de quatro anos em sua passagem.

— Buscamos um treinador que tivesse impacto no vestiário, um profissional respeitado, que vem crescendo na carreira. Palermo entendeu o momento do Fortaleza, o desafio que temos da necessidade de um time que duele a cada bola, que se defenda muito bem, que possa ganhar jogos e somar pontos, nos tirando da atual situação - destacou Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza,

— É um profissional que já conhecia o Fortaleza devido a uma amizade com Vojvoda, já conversaram sobre o Clube. Que a gente possa abraçá-lo pois Palermo acreditou no nosso projeto, no nosso desafio. Ele quer vencer no Fortaleza e no futebol brasileiro. Além de ter sido um atleta extremamente vitorioso, um dos melhores centroavantes de sua geração do futebol sul-americano e até mundial, com passagens na Seleção Argentina, com Copa do Mundo no currículo e um dos maiores ídolos do Boca Juniors - detalhou Paz.

Carreira do profissional

Ídolo do Boca Juniors-ARG, Palermo conquistou duas vezes a Copa Libertadores como atacante do clube. O atleta também jogou por Estudiantes-ARG, Villarreal-ESP, Real Betis-ESP e Alavés-ESP, além da seleção argentina.

Sua trajetória como treinador teve início em 2012, quando foi anunciado pelo Godoy Cruz-ARG. Depois, passou por Arsenal de Sarandí-ARG, Unión Española-CHI, Pachuca-MEX, Curicó Unido-CHI, Aldosivi-ARG, Platense-ARG e Olimpia-PAR, clube mais recente.

Pelo Olimpia, que assumiu em 2024, Palermo venceu o Clausura do Campeonato Paraguaio. Foram 58 partidas ao longo de sua passagem, com 27 vitórias, 17 empates e 14 derrotas. A demissão aconteceu em abril deste ano, após goleada sofrida contra o Vélez Sarsfield-ARG, pela Copa Libertadores.

Próximo jogo do Fortaleza

Depois da derrota para o Internacional, o Leão do Pici voltará a campo somente no dia 13 de setembro (sábado). A equipe receberá o Vitória, na Arena Castelão, a partir das 16h (de Brasília), pela Série A.