Fortaleza reformula elenco e encerra janela com 11 reforços

O Fortaleza teve uma janela de transferências com diversas movimentações. O time, que luta contra o rebaixamento no Brasileirão, fez 11 contratações e promoveu várias saídas - uma delas foi a do técnico Renato Paiva, demitido na última terça-feira (2).

Por conta das lesões dos goleiros João Ricardo e Brenno, o Tricolor fechou com os arqueiros Vinícius Silvestre e Helton Leite. Ainda na defesa, o zagueiro Lucas Gazal e o lateral-esquerdo Weverson foram contratados. O zagueiro Marcelo Benevenuto, por sua vez, retornou de empréstimo no Criciúma.

No meio-campo, o Fortaleza trouxe dois jogadores que podem atuar mais recuados: Pierre e Pablo Roberto. De forma mais ofensiva, Lucas Crispim retornou após temporadas na Tailândia e Yeison Guzmán também foi contratado.

Lucas Crispim e Lucas Galzan, reforços do Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

O ataque teve como adições o ponta José Herrera e os centroavantes Adam Bareiro e Kayke. Este último foi emprestado pelo Botafogo como um pedido de Renato Paiva, demitido pouco depois do anúncio.

Deixaram a equipe os zagueiros Bernardo Schappo, Gustavo Mancha e David Luiz e os meio-campistas Alex Amorim, Ryan Guilherme, Kervin Andrade, Luquinhas e Calebe. Ademais, nomes como o meio-campista Emmanuel Martínez e o atacante Deyverson foram afastados.

Sem grandes desempenhos, Paiva foi demitido após dez jogos, com uma vitória, três empates e seis derrotas. O Fortaleza é o 19º colocado no Brasileirão, com 15 pontos.

Novo treinador

O elenco ganhou folga de três dias durante o período de Data Fifa. A medida, conforme o clube cearense, aconteceu "em razão da sequência intensa de jogos e viagens recentes, que geraram acúmulo de fadiga e sobrecarga fisiológica".

A diretoria já está em busca de um novo comandante, que terá a difícil missão de evitar um rebaixamento. Nomes como Jair Ventura (atualmente no Avaí) e Eduardo Baptista (está no Criciúma) aparecem entre os cotados.

Próximo jogo do Fortaleza

Depois da derrota por 2 a 1 para o Internacional, o Leão do Pici voltará a campo somente no dia 13 de setembro (sábado). A equipe receberá o Vitória, na Arena Castelão, a partir das 16h (de Brasília), pela Série A.