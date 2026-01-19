menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

VÍDEO: Ferrari lança novo uniforme para F1 2026

Modelo segue o design tradicional da escuderia

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 19/01/2026
17:11
Lewis Hamilton e Charles Leclerc, da Ferrari, no GP dos Estados Unidos pela F1 2025 (Foto: Clive Mason/Getty Images/AFP)
imagem cameraLewis Hamilton e Charles Leclerc, da Ferrari, no GP dos Estados Unidos pela F1 2025 (Foto: Clive Mason/Getty Images/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Nesta segunda-feira (19), a Ferrari, tradicional escuderia da Fórmula 1, revelou o uniforme que será utilizado por seus pilotos - Charles Leclerc Lewis Hamilton - na temporada 2026. Seguindo o modelo já conhecido, o macacão é quase inteiramente vermelho, com listras brancas na lateral.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Verstappen ameaça antecipar aposentadoria da F1 por conta de novas regras da FIA

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O uniforme é feito em parceira com a PUMA. Em vídeo divulgado nas redes sociais, Hamilton aparece saindo do elevador. Ao chegar em um escritório vazio e escuro, encontra Leclerc. Os pilotos andam mais um pouco, viram-se de frente e as luzes acendem, revelando o novo macacão da Ferrari.

Tradução: "Aumentando a temperatura com este (uniforme) aqui."

➡️ Ex-dirigente da F1 relembra escolha de Pérez: 'Talvez tenhamos nos equivocado'

A Ferrari revelará a pintura de seu carro para a temporada 2026 nesta sexta-feira (23). O evento de lançamento será realizado na sede da equipe, em Maranello, na Itália.

continua após a publicidade

A pré-temporada da F1 2026 tem início no Circuito de Barcelona, entre os dias 26 e 30 de janeiro, no primeiro teste do ano, que será fechado. Já os outros dois testes serão realizados no Bahrein entre os dias 11 e 13 e 18 e 20 de fevereiro. O primeiro Grande Prêmio será nos dias 6, 7 e 8 de março, na Austrália.

Uniforme da Ferrari para F1 2026 (Foto: Reprodução/ X)
Uniforme da Ferrari para F1 2026 (Foto: Reprodução/ X)

F1: Confira o calendário completo de lançamentos dos carros para 2026

Equipe (s)DataLocal

Red Bull e Racing Bulls

15 de janeiro

Detroit, EUA

Haas

19 de janeiro

Online

Audi

20 de janeiro

Berlim, Alemanha

Mercedes

22 de janeiro

Online

Ferrari

23 de janeiro

Maranello, Itália

Alpine

23 de janeiro

Barcelona, Espanha

Williams

3 de fevereiro

A confirmar

Cadillac

8 de fevereiro

Propaganda durante o Super Bowl

Aston Martin

9 de fevereiro

A confirmar

McLaren

9 de fevereiro

Online

+Aposte na vitória do seu piloto favorito
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias