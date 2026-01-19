VÍDEO: Ferrari lança novo uniforme para F1 2026

Nesta segunda-feira (19), a Ferrari, tradicional escuderia da Fórmula 1, revelou o uniforme que será utilizado por seus pilotos - Charles Leclerc Lewis Hamilton - na temporada 2026. Seguindo o modelo já conhecido, o macacão é quase inteiramente vermelho, com listras brancas na lateral.

O uniforme é feito em parceira com a PUMA. Em vídeo divulgado nas redes sociais, Hamilton aparece saindo do elevador. Ao chegar em um escritório vazio e escuro, encontra Leclerc. Os pilotos andam mais um pouco, viram-se de frente e as luzes acendem, revelando o novo macacão da Ferrari.

Tradução: "Aumentando a temperatura com este (uniforme) aqui."

A Ferrari revelará a pintura de seu carro para a temporada 2026 nesta sexta-feira (23). O evento de lançamento será realizado na sede da equipe, em Maranello, na Itália.

A pré-temporada da F1 2026 tem início no Circuito de Barcelona, entre os dias 26 e 30 de janeiro, no primeiro teste do ano, que será fechado. Já os outros dois testes serão realizados no Bahrein entre os dias 11 e 13 e 18 e 20 de fevereiro. O primeiro Grande Prêmio será nos dias 6, 7 e 8 de março, na Austrália.

Uniforme da Ferrari para F1 2026 (Foto: Reprodução/ X)

F1: Confira o calendário completo de lançamentos dos carros para 2026

Equipe (s) Data Local Red Bull e Racing Bulls 15 de janeiro Detroit, EUA Haas 19 de janeiro Online Audi 20 de janeiro Berlim, Alemanha Mercedes 22 de janeiro Online Ferrari 23 de janeiro Maranello, Itália Alpine 23 de janeiro Barcelona, Espanha Williams 3 de fevereiro A confirmar Cadillac 8 de fevereiro Propaganda durante o Super Bowl Aston Martin 9 de fevereiro A confirmar McLaren 9 de fevereiro Online

