VÍDEO: Ferrari lança novo uniforme para F1 2026
Modelo segue o design tradicional da escuderia
Nesta segunda-feira (19), a Ferrari, tradicional escuderia da Fórmula 1, revelou o uniforme que será utilizado por seus pilotos - Charles Leclerc Lewis Hamilton - na temporada 2026. Seguindo o modelo já conhecido, o macacão é quase inteiramente vermelho, com listras brancas na lateral.
O uniforme é feito em parceira com a PUMA. Em vídeo divulgado nas redes sociais, Hamilton aparece saindo do elevador. Ao chegar em um escritório vazio e escuro, encontra Leclerc. Os pilotos andam mais um pouco, viram-se de frente e as luzes acendem, revelando o novo macacão da Ferrari.
Tradução: "Aumentando a temperatura com este (uniforme) aqui."
A Ferrari revelará a pintura de seu carro para a temporada 2026 nesta sexta-feira (23). O evento de lançamento será realizado na sede da equipe, em Maranello, na Itália.
A pré-temporada da F1 2026 tem início no Circuito de Barcelona, entre os dias 26 e 30 de janeiro, no primeiro teste do ano, que será fechado. Já os outros dois testes serão realizados no Bahrein entre os dias 11 e 13 e 18 e 20 de fevereiro. O primeiro Grande Prêmio será nos dias 6, 7 e 8 de março, na Austrália.
F1: Confira o calendário completo de lançamentos dos carros para 2026
|Equipe (s)
|Data
|Local
Red Bull e Racing Bulls
15 de janeiro
Detroit, EUA
Haas
19 de janeiro
Online
Audi
20 de janeiro
Berlim, Alemanha
Mercedes
22 de janeiro
Online
Ferrari
23 de janeiro
Maranello, Itália
Alpine
23 de janeiro
Barcelona, Espanha
Williams
3 de fevereiro
A confirmar
Cadillac
8 de fevereiro
Propaganda durante o Super Bowl
Aston Martin
9 de fevereiro
A confirmar
McLaren
9 de fevereiro
Online
