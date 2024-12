Antes de confirmar Andrea Kimi Antonelli como substituto de Lewis Hamilton para 2025, a Mercedes falou abertamente sobre a vontade de contar com Max Verstappen em um de seus carros. No fim das contas, a contratação acabou não se concretizando. O próprio holandês confirmou que teve algumas conversas com a equipe alemã, porém a lealdade à Red Bull Racing o impediu de mudar de ares na Fórmula 1.

Após conquistar o tetracampeonato com a Red Bull, Max Verstappen falou um pouco sobre o que pode ser seu futuro na categoria. O piloto é uma das crias da equipe austríaca e, desde que chegou à F1, esteve debaixo da "asa dos energéticos" — seja na Toro Rosso em 2015 e início de 2016, ou no time principal, onde permanece até hoje.

O longo casamento fez Max Verstappen desenvolver um sentimento de carinho com os membros da Red Bull e, por isso, disse que considera a equipe como sua segunda família. E, ainda que não tenha descartado uma saída do time no futuro, o tetracampeão afirmou que essa mudança não vai acontecer do "dia para a noite".

- Eu obtive muito sucesso com a Red Bull, eles são como uma segunda família. Você não pode simplesmente abandonar o projeto do dia para a noite. Não é como se eu acordasse e dissesse: ‘É, ano que vem está feito.’ Não sou alguém que atira da esquerda para a direita muito rápido. Então você tem de pensar sobre esse tipo de coisa com muito cuidado também, se quiser fazer isso - contou Verstappen.

Apesar da parceria com sua atual escuderia, o holandês ainda revelou que teve negociações com a Mercedes recentemente. No entanto, a lealdade à Red Bull o impediu de avançar nas conversas e assinar um novo contrato para 2025.

- É claro que sempre tenho conversas com a Mercedes, e não minto sobre o fato de que também sentamos juntos. Mas isso em si também não é um problema. Ainda gosto muito de onde estou. Tivemos uma conversa muito construtiva e todos sempre foram muito honestos e abertos uns com os outros. Mas, por outro lado, também sou muito leal ao meu próprio time e me sinto em casa lá. Então não há realmente muito a ganhar neste momento - completou.

A Fórmula 1 está oficialmente de férias e dá adeus a 2024. A próxima atividade é a sessão de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. O início da temporada de 2025 está agendado para acontecer no GP da Austrália, entre os dias 14 e 16 de março.

