Campeão da Copa NBA, Milwaukee Bucks tem redenção após início ruim

O Milwaukee Bucks venceu o Oklahoma City Thunder por 97 a 81, e conquistou o título da Copa NBA pela primeira vez na história, nesta terça-feira (17), na T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA). O time de Wisconsin começou a temporada de forma trágica, com o treinador pressionado, jogadores insatisfeitos e na lanterna da Conferência Leste. Porém, a redenção veio com o título inédito do time na competição.

continua após a publicidade

➡️ Antetokounmpo desequilibra, Bucks vencem Thunder e são campeões da Copa NBA

INÍCIO RUIM

A equipe teve um início de temporada muito abaixo das expectativas. Os torcedores ansiavam por ver a dupla dos astros Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard em ação. Apesar dos bons números dos seus dois principais atletas, a equipe iniciou a NBA 2023/2024 com duas vitórias e oito derrotas, e viu o técnico Doc Rivers ser detonado na imprensa americana após ocuparem a lanterna da Conferência Leste.

Em anos anteriores, os Bucks sempre terminaram a temporada regular como uma das três melhores campanhas da Conferência Leste. Mesmo quando foi eliminado na primeira rodada dos playoffs, caso das últimas duas edições. As dificuldades passaram pela lesão de um dos principais jogadores, Khris Middleton. No entanto, a franquia ainda conta com os dois principais astros, Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard, que apresentaram ótimos números.

continua após a publicidade

Giannis Antetokounmpo teve ótimos números na temporada, mas o time sofria derrotas (Foto: David Jensen/AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A dupla esteve presente nos seis primeiros jogos da temporada. O grego tem médias espetaculares de 31 pontos, 12.3 rebotes e 6.3 assistências por jogo. O armador não fica muito atrás - são 26.2 pontos, 5 rebotes e 6.7 assistências por partida. Ainda assim, a equipe não conseguiu bons resultados. Um dos exemplos, foi a partida contra o Cleveland Cavaliers, onde Giannis e Lillard somaram 75 pontos (35 do grego e 41 do americano), mas não evitaram a derrota por 114 a 113.

O início ruim assustou os torcedores do Bucks, que teve a possibilidade de se despedir de um ídolo: Giannis Antetokounmpo. O grego está na equipe desde que foi draftado, em 2013. De lá para cá, foi MVP da liga duas vezes e liderou a franquia ao segundo título da sua história.

continua após a publicidade

Doc Rivers, técnico do Milwaukee Bucks (Foto: Luke Hales/AFP)

Após o começo de temporada, com bom desempenho individual e péssimos resultados, o grego ficou bastante frustrado. Segundo o jornalista Bill Reiter, da "CBS Sports", Giannis pensou em uma saída de Milwaukee no próximo ano.

REVIRAVOLTA

Na Copa NBA, os Bucks já começaram a fase de grupos com ótima vitória. No dia 12 de novembro, Giannis liderou a equipe, que não contava com Lillard, ao triunfo por 99 a 85 contra os Raptors. O resultado foi o ponto de virada dos comandados de Doc Rivers. Agora, o recorde da temporada regular é de 14 vitórias e 11 derrotas, que colocam a franquia na 6ª colocação da Conferência Leste. E ainda mais impressionante é o aproveitamento de 100% contando apenas nas partidas válidas pela Copa.

Os Bucks foram campeões da Copa NBA após derrotar o Thunder por 97 a 81 (Foto: Ethan Miller/AFP)

Após o triunfo contra os Raptors, os Bucks venceram Pacers, Heat e Pistons pela fase de grupos da Copa da NBA. No mata-mata, conseguiu vitórias em partidas complicadas contra Orlando Magic, nas quartas de final, e Atlanta Hawks, na semifinal. Além da ótima fase, o retorno de Khris Middleton após lesão grave deixa os torcedores esperançosos contra o OKC. Depois de passar por cirurgias nos dois joelhos durante as férias, o ala voltou a atuar nas últimas quatro partidas, sem tanto destaque.

Resultados do Milwaukee Bucks na Copa da NBA

Bucks 99 x 85 Raptors - 12 de novembro - Fiserv Forum, Milwaukee

Bucks 129 x 117 Pacers - 22 de novembro - Fiserv Forum, Milwaukee

Bucks 106 x 103 Heat - 26 de novembro - Kaseya Center, Miami

Bucks 128 x 107 Pistons - 3 de dezembro - Little Caesars Arena, Detroit

Bucks 114 x 109 Magic - 10 de dezembro - Fiserv Forum, Milwaukee

Bucks 110 x 102 Hawks - 14 de dezembro - T-Mobile Arena, Las Vegas

Bucks 97 x 81 Thunder - 17 de dezembro - T-Mobile Arena, Las Vegas