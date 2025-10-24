Verstappen lidera e fecha dia no GP do México de F1; Bortoleto é 15º
Brasileiro foi quinto no TL1
Max Verstappen liderou a segunda sessão de treino livre do Grande Prêmio do México de Fórmula 1 (F1). Foi o único treino do dia com a participação do holandês. Charles Leclerc e Kimi Antonelli fecharam o top-3. Gabriel Bortoleto foi 15º, caindo em relação ao primeiro treino.
Gabriel Bortoleto superou o colega de equipe Nico Hulkenberg, que foi 16º. No primeiro treino, que contava com metade do grid formado por novatos, o brasileiro foi quinto.
Novamente, o treino livre aconteceu sem intercorrências. A segunda sessão foi importantes para as equipes, pois as equipes tiveram problemas técnicos no recebimento dos dados durante o TL1.
|Pos.
|Piloto
|Equipe
|Tempo/dif.
1º
Max Verstappen
Red Bull Racing
1:17.392
2º
Charles Leclerc
Ferrari
+0.153
3º
Kimi Antonelli
Mercedes
+0.174
4º
Lando Norris
McLaren
+0.251
5º
Lewis Hamilton
Ferrari
+0.300
6º
George Russell
Mercedes
+0.437
7º
Yuki Tsunoda
Red Bull Racing
+0.491
8º
Fernando Alonso
Aston Martin
+0.546
9º
Carlos Sainz
Williams
+0.547
10º
Lance Stroll
Aston Martin
+0.562
11º
Liam Lawson
Racing Bulls
+0.826
12º
Oscar Piastri
McLaren
+0.840
13º
Esteban Ocon
Haas
+0.874
14º
Isack Hadjar
Racing Bulls
+0.889
15º
Gabriel Bortoleto
Kick Sauber
+0.931
16º
Nico Hülkenberg
Kick Sauber
+0.956
17º
Oliver Bearman
Haas
+1.050
18º
Franco Colapinto
Alpine
+1.329
19º
Alexander Albon
Williams
+1.463
20º
Pierre Gasly
Alpine
+1.802
GP do México de F1: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 15h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 19h | BandSports e F1TV
SÁBADO, 25 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 14h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 18h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
DOMINGO, 26 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida - 17h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
