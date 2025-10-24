menu hamburguer
Verstappen lidera e fecha dia no GP do México de F1; Bortoleto é 15º

Brasileiro foi quinto no TL1

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/10/2025
20:14
Verstappen no GP do México de F1 (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)
Max Verstappen liderou a segunda sessão de treino livre do Grande Prêmio do México de Fórmula 1 (F1). Foi o único treino do dia com a participação do holandês. Charles Leclerc e Kimi Antonelli fecharam o top-3. Gabriel Bortoleto foi 15º, caindo em relação ao primeiro treino.

Gabriel Bortoleto superou o colega de equipe Nico Hulkenberg, que foi 16º. No primeiro treino, que contava com metade do grid formado por novatos, o brasileiro foi quinto.

Novamente, o treino livre aconteceu sem intercorrências. A segunda sessão foi importantes para as equipes, pois as equipes tiveram problemas técnicos no recebimento dos dados durante o TL1.

Pos.PilotoEquipeTempo/dif.

Max Verstappen

Red Bull Racing

1:17.392

Charles Leclerc

Ferrari

+0.153

Kimi Antonelli

Mercedes

+0.174

Lando Norris

McLaren

+0.251

Lewis Hamilton

Ferrari

+0.300

George Russell

Mercedes

+0.437

Yuki Tsunoda

Red Bull Racing

+0.491

Fernando Alonso

Aston Martin

+0.546

Carlos Sainz

Williams

+0.547

10º

Lance Stroll

Aston Martin

+0.562

11º

Liam Lawson

Racing Bulls

+0.826

12º

Oscar Piastri

McLaren

+0.840

13º

Esteban Ocon

Haas

+0.874

14º

Isack Hadjar

Racing Bulls

+0.889

15º

Gabriel Bortoleto

Kick Sauber

+0.931

16º

Nico Hülkenberg

Kick Sauber

+0.956

17º

Oliver Bearman

Haas

+1.050

18º

Franco Colapinto

Alpine

+1.329

19º

Alexander Albon

Williams

+1.463

20º

Pierre Gasly

Alpine

+1.802

GP do México de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 15h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 19h | BandSports e F1TV

SÁBADO, 25 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 14h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 18h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 26 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida - 17h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

