menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

Sem Verstappen, Leclerc lidera TL1 do GP do México de F1; Bortoleto é 5º CLONE

Piloto da Red Bull deu lugar a novato

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Dia 27/10/2025
14:23
Gabriel Bortoleto, da Sauber, em GP dos Estados Unidos na F1 2025 (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)
imagem cameraGabriel Bortoleto, da Sauber, em GP dos Estados Unidos na F1 2025 (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

➡️ Após desempenho ruim nos EUA, Bortoleto espera solidez no GP do México

Relacionadas

A sessão aconteceu sem grandes problemas. Uma rodada de Isack Hadjar foi a única intercorrência, mas ela foi resolvida rapidamente. Pela obrigação da Federação internacional do Automobilismo (FIA), as equipes devem colocar pilotos novatos em algumas sessões.

continua após a publicidade
Charles Leclerc lidera TL1 do GP do México (Foto: Carl DE SOUZA / AFP)
Charles Leclerc lidera TL1 do GP do México (Foto: Carl DE SOUZA / AFP)

No México, Red Bull, McLaren, Mercedes, Alpine, Haas, RB, Williams, Aston Martin e Ferrari. Com isso, Max Verstappen, Lando Norris, George Russell, Pierre Gasly, Oliver Bearman, Liam Lawson, Carlos Sainz, Lance Stroll e Lewis Hamilton ficaram fora da sessão.

Resultado - TL1 - GP do México de F1

Pos.PilotoTempo/dif.

Charles Leclerc

1:18.380

Kimi Antonelli

+0.107

Nico Hülkenberg

+0.380

Oscar Piastri

+0.404

Gabriel Bortoleto

+0.536

Arvid Lindblad

+0.617

Esteban Ocon

+0.658

Yuki Tsunoda

+0.710

Franco Colapinto

+0.951

10º

Alexander Albon

+1.004

11º

Isack Hadjar

+1.029

12º

Fernando Alonso

+1.092

13º

Patricio O'Ward

+1.300

14º

Frederik Vesti

+1.309

15º

Paul Aron

+1.482

16º

Ryo Hirakawa

+1.693

17º

Ayumu Iwasa

+1.773

18º

Luke Browning

+1.930

19º

Jak Crawford

+1.991

20º

Antonio Fuoco

+2.474

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

GP do México de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 15h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 19h | BandSports e F1TV

continua após a publicidade

SÁBADO, 25 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 14h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 18h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 26 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida - 17h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real .

Antônio Fuoco da Ferrari
Antônio Fuoco da Ferrari
Arvid Lindblad da Red Bull
Pato O'Ward da McLaren
Jak Crawford da Aston Martin
Fred Vesti da Mercedes
Luke Browning da Williams
Ryo Hirakawa da Haas
Ayumu Iwasa da Racing Bulls
Paul Aaron do Alpine

Antonio Fuoco substituirá Lewis Hamilton em seu primeiro treino livre na Cidade do México

Fórmula 1

  • Miniatura da imagem: Antônio Fuoco da Ferrari
  • Miniatura da imagem: Arvid Lindblad da Red Bull
  • Miniatura da imagem: Pato O'Ward da McLaren
  • Miniatura da imagem: Jak Crawford da Aston Martin
  • Miniatura da imagem: Fred Vesti da Mercedes
  • Miniatura da imagem: Luke Browning da Williams
  • Miniatura da imagem: Ryo Hirakawa da Haas
  • Miniatura da imagem: Ayumu Iwasa da Racing Bulls
  • Miniatura da imagem: Paul Aaron do Alpine

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias