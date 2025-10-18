Bortoleto cai no Q1 e lamenta situação no GP dos EUA de F1: ‘Estou tentando’

Gabriel Bortoleto caiu no Q1 da classificação do Grande Prêmio dos EUA de Fórmula 1 (F1). O brasileiro assumiu as dificuldades deste fim de semana e afirmou não se sentir confortável com o carro. Com resultados ruins desde sexta-feira (17), o piloto da Sauber largará na 16ª posição.

— Temos que ser realistas. Nesta semana tenho sofrido com ritmo desde o primeiro treino. É a primeira vez no ano que eu simplesmente não estou me sentindo confortável com o carro. Estou tentando a cada sessão um bom acerto, para eu extrair tudo dele. Esse fim de semana tem sido difícil — disse Gabriel Bortoleto em entrevista à "Band".

O brasileiro também comparou o seu desempenho com o de Nico Hulkenberg, seu colega de equipe, que largará em 11º. O alemão está com o desempenho acima. Entretanto, Bortoleto ressaltou que a situação já foi invertida em outras etapas. O estreante na F1 nunca havia corrido nos EUA.

— O Nico tem feito um ótimo trabalho, ele tem sido melhor que eu. Ele achou um acerto melhor. É continuar trabalhando, amanhã tem a corrida. Vimos hoje na corrida que tudo pode acontecer. Vamos lutar — finalizou.

Bortoleto no GP dos EUA (Foto: Jared C. Tilton/Getty Images/AFP)

Conheça o Circuito das Américas

O Circuito das Américas (Cota), em Austin, capital do Texas, é considerado um autódromo novo. Ele foi inaugurado em 2010, e a estreia na F1 se deu dois anos depois, na temporada de 2012. Cota substituiu o circuito de Indianápolis na categoria.

Charles Leclerc no treino livre do GP dos EUA da Fórmula 1 (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Lewis Hamilton é o maior vencedor do GP dos Estados Unidos (considerando todas as provas disputadas no país), com seis conquistas. Depois dele, vem Michael Schumacher, com cinco. Hamilton não vence a prova desde 2017. Entre as equipes, a maior vencedora é a Ferrari, que acumula 11 conquistas.

GP dos EUA de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 14h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV

🏎️ Classificação sprint - 18h30 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 18 DE OUTUBRO

🏎️ Corrida sprint - 14h | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

🏎️ Classificação - 18h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 19 DE OUTUBRO

🏎️ Corrida - 16h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real