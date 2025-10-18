menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

Bortoleto cai no Q1 e lamenta situação no GP dos EUA de F1: ‘Estou tentando’

Brasileiro assume desempenho ruim

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Dia 18/10/2025
19:02
Atualizado há 0 minutos
AUSTIN, TEXAS - OCTOBER 18: Eleventh placed Gabriel Bortoleto of Brazil and Stake F1 Team Kick Sauber looks on during the Sprint ahead of the F1 Grand Prix of United States at Circuit of The Americas on October 18, 2025 in Austin, Texas. Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP (Photo by Rudy Carezzevoli / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
imagem cameraGabriel Bortoleto no GP dos EUA (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Gabriel Bortoleto caiu no Q1 da classificação do Grande Prêmio dos EUA de Fórmula 1 (F1). O brasileiro assumiu as dificuldades deste fim de semana e afirmou não se sentir confortável com o carro. Com resultados ruins desde sexta-feira (17), o piloto da Sauber largará na 16ª posição.

continua após a publicidade

Relacionadas

— Temos que ser realistas. Nesta semana tenho sofrido com ritmo desde o primeiro treino. É a primeira vez no ano que eu simplesmente não estou me sentindo confortável com o carro. Estou tentando a cada sessão um bom acerto, para eu extrair tudo dele. Esse fim de semana tem sido difícil — disse Gabriel Bortoleto em entrevista à "Band".

O brasileiro também comparou o seu desempenho com o de Nico Hulkenberg, seu colega de equipe, que largará em 11º. O alemão está com o desempenho acima. Entretanto, Bortoleto ressaltou que a situação já foi invertida em outras etapas. O estreante na F1 nunca havia corrido nos EUA.

continua após a publicidade

— O Nico tem feito um ótimo trabalho, ele tem sido melhor que eu. Ele achou um acerto melhor. É continuar trabalhando, amanhã tem a corrida. Vimos hoje na corrida que tudo pode acontecer. Vamos lutar — finalizou.

AUSTIN, TEXAS - OCTOBER 17: Gabriel Bortoleto of Brazil driving the (5) Kick Sauber C45 Ferrari on track during practice ahead of the F1 Grand Prix of United States at Circuit of The Americas on October 17, 2025 in Austin, Texas. Jared C. Tilton/Getty Images/AFP (Photo by Jared C. Tilton / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Bortoleto no GP dos EUA (Foto: Jared C. Tilton/Getty Images/AFP)

Conheça o Circuito das Américas

O Circuito das Américas (Cota), em Austin, capital do Texas, é considerado um autódromo novo. Ele foi inaugurado em 2010, e a estreia na F1 se deu dois anos depois, na temporada de 2012. Cota substituiu o circuito de Indianápolis na categoria.

continua após a publicidade
Charles Leclerc no treino livre do GP dos EUA da Fórmula 1
Charles Leclerc no treino livre do GP dos EUA da Fórmula 1 (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Lewis Hamilton é o maior vencedor do GP dos Estados Unidos (considerando todas as provas disputadas no país), com seis conquistas. Depois dele, vem Michael Schumacher, com cinco. Hamilton não vence a prova desde 2017. Entre as equipes, a maior vencedora é a Ferrari, que acumula 11 conquistas.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

GP dos EUA de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 14h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação sprint - 18h30 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 18 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida sprint - 14h | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
🏎️ Classificação - 18h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 19 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida - 16h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias