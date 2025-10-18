F1: Acidente tira dupla da McLaren da sprint nos EUA; veja o vídeo
Batida logo na primeira curva envolveu Piastri, Norris, Hulkenberg e Alonso
A corrida sprint do Grande Prêmio dos EUA de Fórmula 1 foi marcada por um acidente logo na primeira curva neste sábado (18). A batida envolveu quatro carros, incluindo os dois da McLaren, Oscar Piastri e Lando Norris, líderes do campeonato, que abandonaram a prova. Nico Hulkenberg (Sauber) e Fernando Alonso (Aston Martin) também foram afetados. Assista ao vídeo do acidente abaixo:
Como aconteceu o acidente na F1?
A Curva 1 do Circuito das Américas, em subida, foi o palco do acidente. Na largada, Piastri tentou uma manobra agressiva por dentro para atacar o companheiro Norris e o pole Verstappen, mas ficou espremido entre o carro de Norris (por fora) e os de Hulkenberg e Alonso (por dentro).
O primeiro toque aconteceu entre Piastri e Hulkenberg. O carro do australiano da McLaren subiu levemente e, ao aterrissar, atingiu a traseira do carro de Norris, causando danos fatais para ambos os monopostos da equipe inglesa. Na confusão, Hulkenberg rodou e ainda acertou o pneu traseiro de Alonso.
As consequências foram imediatas. Lando Norris parou na pista logo após o toque. Oscar Piastri e Fernando Alonso ainda tentaram seguir na disputa, mas foram obrigados a abandonar logo na sequência com danos em seus carros. Nico Hulkenberg foi o único dos quatro envolvidos que conseguiu levar o carro aos boxes, trocar peças e retornar à corrida, terminando em 13º. O safety car foi acionado e permaneceu na pista por cinco voltas para a limpeza dos destroços.
GP dos EUA de F1: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 14h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação sprint - 18h30 | BandSports e F1TV
SÁBADO, 18 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida sprint - 14h | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
🏎️ Classificação - 18h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
DOMINGO, 19 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida - 16h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
