Mais Esportes

F1: Acidente tira dupla da McLaren da sprint nos EUA; veja o vídeo

Batida logo na primeira curva envolveu Piastri, Norris, Hulkenberg e Alonso

Avatar
Marcus Vinicius Alves Dantas
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/10/2025
16:52
Batida entre Piastri e Norris no GP dos EUA de F1 (Foto: Jim Watson / AFP)
imagem cameraBatida entre Piastri e Norris no GP dos EUA de F1 (Foto: Jim Watson / AFP)
A corrida sprint do Grande Prêmio dos EUA de Fórmula 1 foi marcada por um acidente logo na primeira curva neste sábado (18). A batida envolveu quatro carros, incluindo os dois da McLaren, Oscar Piastri e Lando Norris, líderes do campeonato, que abandonaram a prova. Nico Hulkenberg (Sauber) e Fernando Alonso (Aston Martin) também foram afetados. Assista ao vídeo do acidente abaixo:

Como aconteceu o acidente na F1?

A Curva 1 do Circuito das Américas, em subida, foi o palco do acidente. Na largada, Piastri tentou uma manobra agressiva por dentro para atacar o companheiro Norris e o pole Verstappen, mas ficou espremido entre o carro de Norris (por fora) e os de Hulkenberg e Alonso (por dentro).

O primeiro toque aconteceu entre Piastri e Hulkenberg. O carro do australiano da McLaren subiu levemente e, ao aterrissar, atingiu a traseira do carro de Norris, causando danos fatais para ambos os monopostos da equipe inglesa. Na confusão, Hulkenberg rodou e ainda acertou o pneu traseiro de Alonso.

As consequências foram imediatas. Lando Norris parou na pista logo após o toque. Oscar Piastri e Fernando Alonso ainda tentaram seguir na disputa, mas foram obrigados a abandonar logo na sequência com danos em seus carros. Nico Hulkenberg foi o único dos quatro envolvidos que conseguiu levar o carro aos boxes, trocar peças e retornar à corrida, terminando em 13º. O safety car foi acionado e permaneceu na pista por cinco voltas para a limpeza dos destroços.

Red Bull Racing's Dutch driver Max Verstappen races during the United States Formula One Sprint at the Circuit of the Americas in Austin, Texas, on October 18, 2025. (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP)
Verstappen vence sprint dos EUA com abandono das McLaren (Foto: Ronaldo Schemidt/AFP)

Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

GP dos EUA de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 14h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação sprint - 18h30 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 18 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida sprint - 14h | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
🏎️ Classificação - 18h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 19 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida - 16h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

