Web se choca com erro de Piastri e vitória de Verstappen na F1: ‘Vão entregar’

A corrida sprint da Fórmula 1 terminou com a vitória de Max Verstappen após uma colisão logo na primeira curva, neste sábado (18), nos Estados Unidos. Oscar Piastri tentou fazer uma ultrapassagem, mas causou uma batida envolvendo também Nico Hulkenberg e Lando Norris. A cena chamou atenção nas redes sociais.

Os pilotos da McLaren deixaram a corrida sprint e viram o holandês da Red Bull vencer a corrida sprint e somar mais oito pontos na classificação. Piastri é o líder com 336 pontos, seguido por Norris, com 314, e Verstappen, com 281. George Russel, da Mercedes, e Charles Leclerc, da Ferrari, fecham o top-5.

Verstappen vence sprint: conheça o Circuito das Américas

O Circuito das Américas (Cota), em Austin, capital do Texas, é considerado um autódromo novo. Ele teve a sua inauguração em 2010 e a estreia na F1 se deu dois anos depois, na temporada de 2012. Cota substituiu o circuito de Indianápolis na categoria.

Lewis Hamilton é o maior vencedor do GP dos Estados Unidos (considerando todas as provas disputadas no país), com seis conquistas. Depois dele, vem Michael Schumacher, com cinco. O britânico não vence a prova desde 2017. Entre as equipes, a maior vencedora é a Ferrari, que acumula 11 conquistas. A corrida acontece neste domingo (19), às 16h.