Verstappen é líder no TL3 do GP de Singapura de F1; Bortoleto sobe
Verstappen é terceiro piloto diferente a liderar
Max Verstappen, da Red Bull, liderou a terceira e última sessão de treinos livres do Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1 (F1), no circuito de Marina Bay. Oscar Piastri, da McLaren, foi segundo colocado, enquanto George Russell, da Mercedes, foi terceiro. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, melhorou a sua posição em relação aos outros treinos e ficou em 12º, ainda atrás do companheiro Nico Hulkenberg, que foi nono.
A única intercorrência da sessão foi uma batida de Liam Lawson, a RB. O piloto bateu no muro de Singapura e fez com que a bandeira vermelha fosse acionada. Logo depois, o treino livre 3 foi retomado. As ações na pista voltam ainda neste sábado, às 10h (de Brasília), com a classificação. ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
Resultado - Treino Livre 3 - GP de Singapura de F1
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Tempo/dif.
1º
Max Verstappen
Red Bull Racing
1:30.148
2º
Oscar Piastri
McLaren
+0.017
3º
George Russell
Mercedes
+0.049
4º
Kimi Antonelli
Mercedes
+0.089
5º
Lando Norris
McLaren
+0.089
6º
Carlos Sainz
Williams
+0.244
7º
Isack Hadjar
Racing Bulls
+0.341
8º
Lewis Hamilton
Ferrari
+0.411
9º
Nico Hülkenberg
Kick Sauber
+0.489
10º
Charles Leclerc
Ferrari
+0.503
11º
Alexander Albon
Williams
+0.520
12º
Gabriel Bortoleto
Kick Sauber
+0.549
13º
Esteban Ocon
Haas
+0.636
14º
Oliver Bearman
Haas
+0.651
15º
Fernando Alonso
Aston Martin
+0.775
16º
Franco Colapinto
Alpine
+0.899
17º
Lance Stroll
Aston Martin
+1.112
18º
Yuki Tsunoda
Red Bull Racing
+1.292
19º
Pierre Gasly
Alpine
+1.495
20º
Liam Lawson
Racing Bulls
+3.480
Conheça Singapura, palco da etapa
O Grande Prêmio de Singapura teve a sua primeira edição na temporada de 2008 da F1. A corrrida foi a primeira noturna da categoria, que hoje tem mais cinco provas na parte da noite. É uma prova que pode reunir boas ultrapassagens.
O maior vencedor do circuito é Sebastian Vettel, com cinco vitórias. Em seguida, o inglês Lewis Hamilton anota quatro conquistas em Singapura, enquanto Fernando Alonso tem duas. Nas equipes, Mercedes, Red Bull e Ferrari empatam com quatro vitórias.
GP de Singapura de F1: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 6h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 10h | BandSports e F1TV
SÁBADO, 4 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 6h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 10h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
DOMINGO, 5 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida - 9h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
