menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

Verstappen é líder no TL3 do GP de Singapura de F1; Bortoleto sobe

Verstappen é terceiro piloto diferente a liderar

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 04/10/2025
07:52
Max Verstappen lidera TL3 do GP de SIngapura de F1 (Foto: ROSLAN RAHMAN / AFP)
imagem cameraMax Verstappen lidera TL3 do GP de SIngapura de F1 (Foto: ROSLAN RAHMAN / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Max Verstappen, da Red Bull, liderou a terceira e última sessão de treinos livres do Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1 (F1), no circuito de Marina Bay. Oscar Piastri, da McLaren, foi segundo colocado, enquanto George Russell, da Mercedes, foi terceiro. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, melhorou a sua posição em relação aos outros treinos e ficou em 12º, ainda atrás do companheiro Nico Hulkenberg, que foi nono.

continua após a publicidade

Relacionadas

Liam Lawson bate no TL3 de Singapura (Foto: Reprodução / F1)
Liam Lawson bate no TL3 de Singapura (Foto: Reprodução / F1)

A única intercorrência da sessão foi uma batida de Liam Lawson, a RB. O piloto bateu no muro de Singapura e fez com que a bandeira vermelha fosse acionada. Logo depois, o treino livre 3 foi retomado. As ações na pista voltam ainda neste sábado, às 10h (de Brasília), com a classificação. ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

Resultado - Treino Livre 3 - GP de Singapura de F1

PosiçãoPilotoEquipeTempo/dif.

Max Verstappen

Red Bull Racing

1:30.148

Oscar Piastri

McLaren

+0.017

George Russell

Mercedes

+0.049

Kimi Antonelli

Mercedes

+0.089

Lando Norris

McLaren

+0.089

Carlos Sainz

Williams

+0.244

Isack Hadjar

Racing Bulls

+0.341

Lewis Hamilton

Ferrari

+0.411

Nico Hülkenberg

Kick Sauber

+0.489

10º

Charles Leclerc

Ferrari

+0.503

11º

Alexander Albon

Williams

+0.520

12º

Gabriel Bortoleto

Kick Sauber

+0.549

13º

Esteban Ocon

Haas

+0.636

14º

Oliver Bearman

Haas

+0.651

15º

Fernando Alonso

Aston Martin

+0.775

16º

Franco Colapinto

Alpine

+0.899

17º

Lance Stroll

Aston Martin

+1.112

18º

Yuki Tsunoda

Red Bull Racing

+1.292

19º

Pierre Gasly

Alpine

+1.495

20º

Liam Lawson

Racing Bulls

+3.480

Conheça Singapura, palco da etapa

O Grande Prêmio de Singapura teve a sua primeira edição na temporada de 2008 da F1. A corrrida foi a primeira noturna da categoria, que hoje tem mais cinco provas na parte da noite. É uma prova que pode reunir boas ultrapassagens.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O maior vencedor do circuito é Sebastian Vettel, com cinco vitórias. Em seguida, o inglês Lewis Hamilton anota quatro conquistas em Singapura, enquanto Fernando Alonso tem duas. Nas equipes, Mercedes, Red Bull e Ferrari empatam com quatro vitórias.

GP de Singapura de F1 (Foto: Clive Mason/Getty Images/Red Bull Content Pool)
GP de Singapura de F1 (Foto: Clive Mason/Getty Images/Red Bull Content Pool)

GP de Singapura de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 6h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 10h | BandSports e F1TV

continua após a publicidade

SÁBADO, 4 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 6h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 10h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 5 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida - 9h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias