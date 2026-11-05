Bortoleto chama haters de 'covardes' e defende combate ao assédio na F1

O combate ao assédio online se tornou uma preocupação na Fórmula 1 (F1). Em meio à promessa da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) de endurecer as medidas contra torcedores e profissionais envolvidos em campanhas de ódio, o assunto foi tema durante entrevista coletiva dos pilotos Gabriel Bortoleto e Franco Colapinto antes do GP de São Paulo.

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Os pilotos reconheceram a evolução nas conversas sobre o tema e defenderam ações permanentes para enfrentar o assédio online. Enquanto o argentino reconheceu que tem sido alvo frequente desse tipo de ataque, o brasileiro destacou a diferença entre críticas construtivas e manifestações de ódio nas redes sociais.

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— É importante estar aberto a críticas construtivas, mas elas não podem ser ameaçadoras ou julgadoras de um jeito negativo. Até porque essas pessoas não teriam a coragem de dizer as mesmas coisas olhando nos meus olhos ou nos olhos dele (Franco); eles se escondem atrás de uma tela. Ficaria até feliz se alguém viesse dizer algo do tipo na minha cara. Assédio online é para covardes e acredito que a FIA tem lidado com isso do jeito certo — afirmou Bortoleto.

O debate sobre o assédio virtual ganhou ainda mais repercussão após o episódio envolvendo Pierre Gasly e Franco Colapinto no GP da Espanha. Depois de um incidente entre os pilotos, o francês recebeu cerca de 13 mil ameaças de morte nas redes sociais, em um dos casos mais emblemáticos de ataques virtuais registrados recentemente na categoria.

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Colapinto, que reconheceu enfrentar situações semelhantes ao longo da temporada, ressaltou que o assunto não pode ser tratado como uma questão secundária no automobilismo.

— Tenho enfrentado muito esse tipo de situação este ano, nem quero falar muito mais sobre isso, acho que já falei o suficiente. É uma área em que precisamos estar sempre trabalhando para melhorar, não podemos apenas deixar o assunto de lado. Precisamos ser proativos — declarou o argentino.

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A FIA, por sua vez, prometeu intensificar os esforços para identificar os responsáveis por campanhas de ódio contra pilotos da categoria. Entre as medidas anunciadas está a possibilidade de banir torcedores e profissionais de imprensa envolvidos nesse tipo de comportamento.

O piloto Franco Colapinto, da Alpine, durante entrevista coletiva antes do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 (Photo by Miguel SCHINCARIOL / AFP)

Datas e horários do GP de São Paulo

SEXTA-FEIRA, 6 DE NOVEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 12h30 (de Brasília)

🏎️ Treino Livre 2 - 16h (de Brasília)

SÁBADO, 7 DE NOVEMBRO

🏎️ Treino livre 3 - 11h30 (de Brasília)

🏎️ Classificação - 15h (de Brasília)

DOMINGO, 9 DE NOVEMBRO

🏎️ Corrida - a partir das 14h (de Brasília)

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