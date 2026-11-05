Bortoleto chama haters de 'covardes' e defende combate ao assédio na F1
Assédio online foi tema de entrevista coletiva antes do GP de São Paulo de F1
O combate ao assédio online se tornou uma preocupação na Fórmula 1 (F1). Em meio à promessa da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) de endurecer as medidas contra torcedores e profissionais envolvidos em campanhas de ódio, o assunto foi tema durante entrevista coletiva dos pilotos Gabriel Bortoleto e Franco Colapinto antes do GP de São Paulo.
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Os pilotos reconheceram a evolução nas conversas sobre o tema e defenderam ações permanentes para enfrentar o assédio online. Enquanto o argentino reconheceu que tem sido alvo frequente desse tipo de ataque, o brasileiro destacou a diferença entre críticas construtivas e manifestações de ódio nas redes sociais.
— É importante estar aberto a críticas construtivas, mas elas não podem ser ameaçadoras ou julgadoras de um jeito negativo. Até porque essas pessoas não teriam a coragem de dizer as mesmas coisas olhando nos meus olhos ou nos olhos dele (Franco); eles se escondem atrás de uma tela. Ficaria até feliz se alguém viesse dizer algo do tipo na minha cara. Assédio online é para covardes e acredito que a FIA tem lidado com isso do jeito certo — afirmou Bortoleto.
O debate sobre o assédio virtual ganhou ainda mais repercussão após o episódio envolvendo Pierre Gasly e Franco Colapinto no GP da Espanha. Depois de um incidente entre os pilotos, o francês recebeu cerca de 13 mil ameaças de morte nas redes sociais, em um dos casos mais emblemáticos de ataques virtuais registrados recentemente na categoria.
Colapinto, que reconheceu enfrentar situações semelhantes ao longo da temporada, ressaltou que o assunto não pode ser tratado como uma questão secundária no automobilismo.
— Tenho enfrentado muito esse tipo de situação este ano, nem quero falar muito mais sobre isso, acho que já falei o suficiente. É uma área em que precisamos estar sempre trabalhando para melhorar, não podemos apenas deixar o assunto de lado. Precisamos ser proativos — declarou o argentino.
A FIA, por sua vez, prometeu intensificar os esforços para identificar os responsáveis por campanhas de ódio contra pilotos da categoria. Entre as medidas anunciadas está a possibilidade de banir torcedores e profissionais de imprensa envolvidos nesse tipo de comportamento.
Datas e horários do GP de São Paulo
SEXTA-FEIRA, 6 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 12h30 (de Brasília)
🏎️ Treino Livre 2 - 16h (de Brasília)
SÁBADO, 7 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino livre 3 - 11h30 (de Brasília)
🏎️ Classificação - 15h (de Brasília)
DOMINGO, 9 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - a partir das 14h (de Brasília)
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