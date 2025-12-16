Após vice, Verstappen compara derrota na F1 com gravidez

Max Verstappen, da Red Bull, perdeu o Campeonato Mundial de Fórmula 1 para Lando Norris, da McLaren, por uma diferença de apenas dois pontos ao final da temporada de 2025.

Apesar do desfecho desfavorável, o piloto holandês demonstrou serenidade ao analisar a derrota. "Ou estáás grávida, ou não está. Não se pode estar meio grávida", declarou Verstappen em entrevista à rede de televisão holandesa Viaplay, minimizando a importância da pequena diferença final: "No fim do dia, seja a diferença de dois pontos ou vinte pontos, isso não importa realmente. Ou ganha ou não ganha".

O resultado, definido após 24 corridas e seis eventos Sprint, estabeleceu um novo recorde para a menor margem entre campeão e vice na história da categoria, superando o meio ponto que separou Niki Lauda e Alain Prost em 1984.

— Acho que podemos estar felizes por termos tido a oportunidade de competir pelo título. Antes de mais, nunca estivemos realmente na liderança da classificação. E sejamos honestos, tivemos muitas sortes ao longo do caminho — disse Max.

Verstappen finalizou admitindo que circunstâncias favoráveis foram cruciais para mantê-lo na briga, como as vitórias em circuitos importantes, a exemplo de Las Vegas.

Com o encerramento do campeonato de 2025, marcado pela intensa competitividade entre Verstappen e o novo campeão, Lando Norris, as atenções do automobilismo mundial já se voltam para a próxima temporada.

Campeão da F1, Lando Norris 'escapa' de multa da FIA

Lando Norris "se livrou" de uma multa da Federação Internacional do Automobilismo (FIA), disse o presidente Mohammed ben Sulayem. Durante a cerimônia de premiação da federação, na última sexta-feira (12), o dirigente brincou que deveria aplicar uma multa de cinco mil euros (cerca de 31 mil reais, na cotação atual) ao piloto por ter xingado em seu discurso de aceitação do troféu.

Em evento no Uzbequistão, Mohammed disse que havia pensado em multar Norris pelo palavrão usado na fala, mas que ele deveria, em vez disso, usar o valor para arrumar o cabelo – pois havia acabado de mexer na cabeça do inglês.

— Primeiro, eu ia multá-lo em cinco mil euros por xingar, mas agora acho que você precisa mais desse dinheiro depois que baguncei seu cabelo — disse o presidente da FIA a Lando Norris, em tom descontraído.